送暖公益團體 辰亞能源捐關懷金

[NOWnews今日新聞] 全球水面型太陽能領航者辰亞能源（Chenya Energy）連續5年捐贈台南與彰化公益團體，2026年延續「歲初暖流」公益回饋計畫，秉持回饋社區初衷，全面擴大公益捐贈規模，受贈機構從過去2間增為6間。服務版圖從原有的特殊教育領域，延伸至弱勢兒少扶助、教育脫貧及地方創生，為地方發展與永續注入更多關懷與動力。

辰亞能源自2021年起定期捐助伯利恆社會福利基金會與彰化特教學校，持續關懷特殊生的教育環境與需求。今年將台南學甲及彰化和美、鹿港、彰化市、伸港及線西等地區納入捐贈範圍。

辰亞能源總經理游祥益表示，公司長期將企業社會責任（CSR）視為核心經營環節，今年特別決定擴大捐贈範圍，納入更多元的在地社福機構與創生團隊。「辰亞能源深耕地方多年，我們不僅追求能源轉型，更重視與地方建立深度的情感連結。從去年的兩間機構擴增至今年的六間單位，象徵辰亞能源回饋社會的決心。」游祥益強調，希望能發揮企業影響力，吸引更多綠能夥伴關注公益，讓每一份資源都能精準觸達社會最需要的角落。

長期深耕的特殊教育領域、伯利恆社會福利基金會執行長陳正霖指出，感謝辰亞能源連續多年不間斷支持，這份穩定且持續擴大的資源，讓基金會能無後顧之憂地推動學前融合教育，為自閉症及發展遲緩學童打造更平等、快樂的學習環境。」辰亞能源的長期捐助與支持，已成為校務穩定推動的重要後盾。

今年擴大捐贈名單中，彰化家扶發展學園表示，學園致力於提供慢飛天使專業的日間照顧與早期療育服務，感謝辰亞能源在歲初之際伸出援手，這份關懷金將直接用於強化學童的復健輔助器具與學習資源，讓弱勢家庭在育兒路上感受到溫暖支持。

辰亞能源2026年的公益捐贈今年名單除長期合作的伯利恆基金會，今年也納入台南聖母聖心啟智中心、彰化家扶中心發展學園、彰化縣愛鄰社會福利協會、荷園基金會（附設弘能家園），更首度跨足支持致力於地方文化傳承與青年社區參與的港灣溜魚文化工作室。展現辰亞能源積極落實母公司日本丸紅集團（Marubeni）的國際 ESG 標準，將企業影響力從綠能開發擴及至地方人才培育與文化活化。

辰亞能源強調，未來將持續盤點案場周邊需求，動態調整並擴大社會參與的深度與廣度，確保綠能發展能與地方福祉共生共榮，落實真正永續經營價值。此外，辰亞能源持續深化綠能發電技術，提升電廠效能，並積極建構光儲合一的能源解決方案，替台灣減碳目標提高穩定且高效的貢獻。

