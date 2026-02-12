送暖南投原民山區 游顥募集千件羽絨衣讓孩子穿新衣
CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／南投報導
農曆春節將至，南投山區氣溫持續下探，為守護偏鄉學子的健康，立委游顥發起「募集千件羽絨衣」活動，趕在過年前將這股暖流送進南投深山校園。本次引介社團法人台灣地方創生協進會與愛心企業等共同贊助，成功募集1120件羽絨背心。游顥表示，這1120件羽絨背心不只是一件衣物，更代表社會各界對偏鄉部落的集體關懷，由信義鄉與仁愛鄉共22所國小的校長代表受贈並帶回轉發，確保每位孩子都能穿上新衣，溫暖迎接新年。
「偏鄉教育與孩童福利一直是關切的核心。」游顥表示，山區學子在求學路上往往比平地孩子辛苦，尤其是低溫對健康的威脅不容小覷，看著孩子們穿上新衣後臉上洋溢的笑容，便是最大的欣慰。他也強調，未來會持續媒合民間資源，不僅在物資上提供支援，更會致力於優化山區教育環境，讓每位孩子都能在安全、溫暖的環境下學習成長。
南投縣府教育處長王淑玲對也表達誠摯謝意，並代表縣長許淑華致贈感謝狀。她說，這份及時的年禮，不僅溫暖了學子的身體，也讓偏鄉部落在農曆年前充滿了濃厚的溫情，當孩子們穿上新衣，紛紛露出燦爛笑容，現場氣氛溫馨。受贈學校校長也表示，這份年前的賀禮對山區家庭來說，無疑是最及時的溫暖。
本次送暖活動，共涵蓋信義鄉14所國小、仁愛鄉8所國小，受贈學校包含學生人數最多的同富國小、羅娜國小、潭南國小及其他信義鄉國小，另仁愛鄉包含清境國小、都達國小、盧山國小、德鹿谷國小、親愛國小，以及發祥國小、力行國小與紅葉國小等校，也都在年前領取到了這份厚實的開春賀禮。即便在海拔較高的部落，孩子們也能在羽絨衣的保護下，不再受冬日冷冽山風之苦。
照片來源：游顥辦公室提供
