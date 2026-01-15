「送暖寒窗」：企業助學溫暖校園 考前送堅果為學子加油

大學學科能力測驗倒數三天，高一、高二學生亦將迎來期末考前最後一天。在備考關鍵時刻，國立苗栗高中校園感受到來自社會的溫暖支持。感謝大口興業韓老闆熱心助學，特別準備堅果與保久乳，致贈每位參與晚自習的同學，每人一份堅果與一瓶保久乳，為考前努力的學子補充能量、加油打氣。

國立苗栗高中校方指出，考前的一份關懷，對學生而言不僅是營養補給，更是一種被看見、被鼓勵的力量。企業以實際行動回饋校園，展現社會對教育的支持，也讓學生在緊張備考之際，感受到溫暖與信心（見圖）。

國立苗栗高中校長巫正成表示：「在考前關鍵時刻，企業主動走進校園、關懷學生，對孩子而言是一份實質的支持，也是一種被鼓勵、被肯定的力量。感謝大口興業公司以實際行動回饋教育，讓學生在全力備考的同時，也能感受到社會的溫暖。我也祝福所有同學考試順利、追分成功、心想事成，安心迎接每一場挑戰。」