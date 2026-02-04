送暖迎新年 人安桃園平安站「寒士吃飽三十」發送年禮助寒士





農曆新年將至，人安基金會桃園平安站於日前展開「寒士吃飽30」送禮行動，預計發送300份年禮與應急紅包，陪伴寒士及弱勢族群溫暖迎接新年，為寒冬中的生活注入希望與力量，仍有近五成需認助，急不可待。

站長攜手義工隊夜訪關懷寒士朋友，逐一將愛心年禮與應急紅包雙手遞到寒士手中，在冬末最寒冷的時刻，為他們點亮迎向新年的希望之光。義工隊友們表示，遞上年禮的過程中，看見寒士露出的笑容，以及一句簡單卻真誠的「謝謝」，讓人內心感觸良多，也更加深刻體會這項行動的意義。

義工遞上暖心年禮及應急紅包

人安基金會指出，「寒士吃飽30」不僅是一頓溫飽的餐食或一份年禮，更象徵寒士朋友一整年的辛勞被看見、被肯定；對寒士而言，這份年禮代表著有人願意陪伴他們一起過年，被尊重、被在乎，不再孤單。

每一位街頭寒士背後，都藏著不為人知的人生轉折，或因一場變故而顛沛流離、流落街頭，心事層層、憂思難解。立春象徵告別寒冬、迎向新生，萬物蓄勢待發，一份年禮與紅包，宛如寒夜中的微光、雪中送炭，為低谷中的人生悄然注入再度前行的力量。

義工親手為寒士戴上圍巾保暖

人安基金會常年服務全台在地貧苦弱勢，提供防飢、防寒、防病及就業輔導等服務，讓關懷如細水長流，成為生活中的依靠。「寒士吃飽30」現僅募得5成，2月底持續募集防飢年禮每份800元、應急紅包600元，認助每位1400元(年禮及紅包)，邀您一起幫助身處困境的人，迎向屬於自己的春天。

愛心專線：(03)334-8325，劃撥帳號：19859690（戶名：人安基金會）。線上捐款：https://reurl.cc/9bz2pv

訊息聯繫人：人安基金會桃園平安站 謝站長 電話：(03)334-8325【本會按月將專案款項匯入勸募指定帳號】【115給魚給竿拉人一把 衛部救字第1141364922號，勸募期間115年1月1日至115年12月31日】



