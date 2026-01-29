送暖迎新春！中捷公司2/5捐血做公益、禮券春聯帶回家

中捷公司舉辦捐血活動，邀民眾一同參與公益。

▲中捷公司舉辦捐血活動，邀民眾一同參與公益。

農曆新年將至，為紓解歲末年初醫療用血需求，台中捷運公司攜手聯邦商業銀行，將於2月5日在捷運市政府站前舉辦「熱血聯捷、珍愛生命」公益捐血活動，邀請民眾挽袖捐血，以實際行動傳遞愛心，迎接嶄新的一年。

中捷公司說明，此次活動時間為2月5日上午9時30分至下午4時30分，在市政府站1號出口前設置捐血車，歡迎大家前來參與公益。另，為感謝民眾熱情參與，凡捐血250c.c者，可獲贈王品集團500元商品卡1份，限量200份；捐血500c.c者，除可獲得王品集團商品卡1份外，再加贈7-ELEVEN商品卡400元，限量170份，數量有限，送完為止。

此外，中捷公司特別邀請書法老師現場揮毫，為完成捐血的民眾書寫賀歲春聯，讓民眾在參與公益之餘，也能感受濃濃新春喜氣；現場並結合小市集活動，集結多家特色攤位，讓民眾逛逛市集，感受熱鬧溫馨的年節氣氛。

中捷公司表示，歡迎符合捐血資格的民眾踴躍參與，攜手讓「愛」在這片土地生根發芽，公司也將號召員工與主管一起挽袖捐血救人，緩解血庫短缺危機，期待大家共襄盛舉。