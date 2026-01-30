送暖迎春 金門縣府關懷獨居長者

▲金門縣府財政處處長陳國庭率同仁等，代表縣長陳福海前住獨居長者林阿嬤家探訪及關懷。

【記者 洪美滿／金門 報導】為落實縣長陳福海施政主軸「禮運大同篇」施政理念，融合各部門資源，以關懷獨居長者為行動目標，表達縣府對金門獨居長者的重視與關懷行動，提供必要的幫助和支持，致力打造溫馨高齡友善環境。金門縣政府於農曆春節前持續推動「關懷獨居長者行動」，透過實地訪視、面對面關懷的方式，主動了解獨居長者的生活需求與身心狀況，傳遞縣府對長者的關愛與重視，期盼在歲末寒冬之際，為獨居長者送上溫暖祝福。

此次春節前關懷訪視行動，由金門縣政府財政處處長陳國庭率領同仁，代表縣長陳福海親自前往探訪獨居長者林阿嬤，並代表縣長致贈紀念品，提前向長者拜年賀歲。透過實際走入長者生活場域，不僅展現縣府對獨居長者的重視，也讓關懷不再只是數據呈現，而是具體而溫暖的陪伴。

訪視過程中，陳國庭處長親切地與林阿嬤話家常，關心其日常起居、飲食狀況與身體健康情形，耐心傾聽長者的生活點滴與心聲，讓林阿嬤感受到被關懷、被重視的溫暖情誼。陳處長也特別提醒近日氣溫偏低，務必注意保暖，並保持均衡飲食與良好作息，以維持健康生活，同時轉達縣長陳福海對獨居長者的關愛與新春祝福。

林阿嬤雖然年事已高，仍維持良好的生活習慣，居家環境整理得井然有序，展現樂觀自立的生活態度。談及子女與孫輩目前在外地努力打拚、事業發展順利時，林阿嬤臉上流露出欣慰且滿足的笑容，言談之間充滿對家人的祝福與期盼。此時，儘管屋外的天氣冷颼颼，但空氣裡卻瀰漫著歡樂的氣氛，眾人一起陪伴林阿嬤度過歡樂愉快的時光，令人倍感暖心。

財政處表示，關懷獨居長者不僅是春節前的例行慰問，更是縣府長期推動高齡友善政策的重要一環。未來將持續秉持縣長陳福海「以人為本、共好共榮」的施政理念，積極結合各局處及社會資源，深化對獨居長者的關懷服務，透過定期訪視、資源連結與溫暖陪伴，建構敬老、親老、愛老的在地共生社會，為獨居長者營造友善社會環境與氛圍，營造更具人情味的金門島嶼，讓每位長者都能內心富足，皆能擁有幸福美滿的晚年生活。（照片財政處提供）