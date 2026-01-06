送暖11年不間斷！金陵女中師生募款 陪伴獨居長輩採買年貨

金陵女中響應弘道基金會二０二六新年「第一件好事」，校長高亞謙邀老師們及家長會成員一同響應為寒冬助老服務籌措經費。 （弘道基金會提供）

記者吳瀛洲／新北報導

農曆年關將近，位於三重的金陵女中連續十一年響應弘道老人福利基金會發起新年的「第一件好事」公益行動，近日全校師生共募得近七萬元，並由學生結合弘道志工陪伴貼心地陪同服務的獨居阿公阿嬤到賣場採買年貨，讓長輩在寒冬中多了一份溫暖與安心。

金陵女中五日早上在二０二六年第一個朝會中，舉行「省下飲料錢、助老過好年」捐款儀式，邀請高一林湘庭及國一曾楷恬同學擔任代表，分享近日服務長輩採買年貨過程中所見與感觸，期盼推動此一善行的力量在校園中持續發酵。

廣告 廣告

高一的林湘庭表示，因自己的阿嬤身體很健康，又會到處走動，所以她很好奇獨居弱勢長輩在採買年貨會有何困難，她剛與服務的阿嬤碰面時有陌生感，感覺阿嬤沒有太多表情，經主動跟阿嬤聊天，阿嬤漸漸露出笑容，甚至還開始分享家裡的事，在陪伴採買後感到很開心能參與這次服務，阿嬤也很開心，還帶給阿嬤一些溫暖。

國一的曾楷恬則說，他是第一次服務長輩，是一個很特別的體驗，這次陪一名阿公採買年貨，阿公買了很多麥片、沖泡飲，才發現弱勢長輩過年是需要買能囤放在家裡的日常東西，並非豐盛的食物；且他試著跟阿公聊天，發現長輩其實很需要陪伴，聊天後都會露出笑容。

金陵女中輔導室主任李明珠表示，金陵連續十一年響應弘道老人福利基金會發起新年的「第一件好事」公益行動，每年學生的募款與志工服務，不只是公益活動，更讓學生學習同理與付出的生命課程，很感謝弘道讓親師生有機會把關懷轉化為行動，一同為高齡社會盡一份力量。

弘道基金會新北服務處長陳奐宇表示，非常感謝金陵女中十一年來持續投入長輩服務，捲動家長會及全校親師生一同募集服務經費，一起寒冬助老，這份行動不只是幫助長輩，更是拉近世代間距離，共創高齡友善社會。

陳奐宇表示，弘道推出『寒冬助老，刻不容緩』獨居弱勢長輩關懷計畫，呼籲社會大眾一起響應愛心助老，捐款八百元助老送年菜或享圍爐餐，捐款一千二百元助老除舊佈新、辦年貨，捐款三千元助老全年關懷服務不間斷。