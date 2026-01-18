送暖12年 虎尾東區扶輪社陪30戶家扶親子過年採買

（中央社記者姜宜菁雲林縣18日電）雲林虎尾東區扶輪社連續12年舉辦「迎春送暖快樂購」活動，今天陪伴雲林家扶中心30戶親子到家樂福採購，每戶3000元購物金，讓家庭感受社會支持與祝福，為新的一年注入希望與力量。

虎尾東區扶輪社長王慶樟今天率領社友、與社工們一起幫忙推著購物車，陪著30戶家扶親子穿梭賣場，每戶3000元購物金。

虎尾鎮長林嘉弘表示，真的是幸福「馬」上來，虎尾東區扶輪社12年不間斷，剛好12生肖完成一輪，是圓滿的新開始；且虎尾東區扶輪社另加贈杏鮑菇丸子、杏鮑菇、鴻喜菇等新鮮食材，家樂福文教基金會再加碼送發財米、關廟麵與衛生紙等民生物資。

王慶樟說，扶輪社長期關注社會公益，希望透過與雲林家扶中心、家樂福虎尾店的跨界合作，不僅提供實質購物金，更希望透過「陪伴採買」行動，讓家庭感受到被關心、被支持，同時讓更多需要幫助的角落都能看見亮光。

雲林家扶中心主委陳燦勳感謝虎尾東區扶輪社連續12年不間斷，陪伴家扶親子一同採買，增進親子互動，實際感受過年喜悅與溫暖，也為社區留下冬日最溫暖新春祝福。（編輯：陳仁華）1150118