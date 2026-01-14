送暖16年不間斷 微星挹注新北9,200萬升級偏鄉教育品質

【記者葉柏成／新北報導】微星科技公司連續16年捐助偏遠學校學生教育資源及弱勢學生課業輔導暨社團活動，累計挹注經費達9,200萬元、照顧逾16萬名學童。新北市教育局今(14)日邀請微星科技代表前往中和國小，實地觀摩課輔成果發表，感謝企業長年來以實際行動陪伴孩子走得更穩、更遠。

教育局表示，微星長期響應新北市「好日子愛心大平台」政策，16年投入資源包含弱勢學生課輔計畫3,300萬元及偏遠學校餐食品運送及品質精進約5,900萬元，從「吃得更好」到「學得更穩」一路到位。114年度弱勢學生課輔計畫的捐助愛心更擴及瑞芳、板橋、中和、樹林及貢寮等區共64所高國中小，開班達213班，共4,212位學生受惠。

《圖說》永定國小彥德校長（右一）向微星團隊介紹課後輔導才藝班靜態成果。〈教育局提供〉

同時，協助68所偏遠自立供應學校優先採購臺灣在地食材蔬菜、稻米的運送，提升偏鄉學校的食材等級與營養設計，讓餐桌品質更升級。

教育局表示，新北市持續為偏鄉引進各類教育資源，除了已達成校校有課後照顧目標，近4年參與學生人數成長逾20%；同時優化偏鄉學校在地食材採購、協助偏遠運送與供應鏈的穩定。讓更多孩子在熟悉的家鄉，也能享有更優質豐富的學習支持與體驗機會，公私協力一起打造有愛的新北校園。

在課後學習現場，也看見孩子們的成長與改變。九份國小運用「微星有愛、學生有福」課輔計畫，開辦「黃金山城弦樂團」，結合特色課程、課後學習指導與藝術創作，讓弱勢孩子在課業獲得支持，也能在音樂與藝術中找到自信；福隆國小則在創客教室帶孩子體驗Scratch、雷雕、縫紉與木工等生活科技，每一件作品都展現孩子的創意與想像，讓更多偏遠弱勢及有特殊需求的學子在陪伴中成長、發光。

《圖說》114年「微星有愛，學生有福」成果發表會，新北市教育局黃麗鈴主任秘書（左中一）及國小教育科林奕成科長（右中二）會同本年度受微星贊助各校，感謝張致莊協理（左中二）帶領的微星團隊。〈教育局提供〉

除了學習支持，微星也把送暖資源用來提升孩子的餐點品質。三芝國小校長許文勇表示，北海岸偏鄉學校在餐食供應上常面臨「規模較小、路程較長」的挑戰，有了微星的長期支持，孩子們能享受到更優質的在地食材，學校能穩定的持續提升食材品質與菜色多元，同步兼顧孩子的營養需求，孩子吃進去的不只是營養，更是被社會溫柔照顧的感受。期盼孩子們能學習到主動關懷他人、回饋社會，讓溫暖持續傳遞。

微星科技張協理及簡協理表示，微星除深耕科技創新，也重視企業公民責任，持續關懷弱勢、投入社會公益；多年來攜手新北市教育局，協助學校開設多元課程、照顧學生生活，讓每個孩子的天賦都有被看見的機會，造福更多需要幫助的家庭。