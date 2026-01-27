送曹西平最後一程 龍千玉致詞數度落淚：至今仍覺得是一場夢

龍千玉痛哭送別曹西平。（翻攝自YouTube／Jeremy 穿洞日常）

曹西平今（27日）在台北市懷愛館景明廳舉行「最後的安可」追思會，前嫂嫂龍千玉一早現身追思會會場送他最後一程。龍千玉致詞時數度落淚，對於曹西平驟逝，她哽咽說著「至今仍覺得是一場夢」。

曹西平生前與「前嫂嫂」龍千玉感情融洽，在他過世新聞曝光後，龍千玉主動聯繫曹西平三哥，才讓乾兒子順利把大體領回，追思會上她難掩情緒痛哭說：「抱歉，今天應該不想看到我哭，我很謝謝四哥在我最無助當我的靠山，給我最大的支持，讓我有勇氣站在舞台上走下去，我真的很謝謝四哥，因為認識四哥讓我生命有不一樣的意義，我相信他會用不一樣的方式陪伴我們。」

今天追思會演藝圈朋友陳凱倫也到場送別，他表示「他（曹西平）是刀子口豆腐心的好人，也懂得圈子裡講話犀利會比較多鏡頭，雖可能有人因此受傷，我從以前看他長大，我看得到他的本性，也希望陸光團隊多一點人來送他。」

