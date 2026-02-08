送業務萬元領帶！為什麼有錢人更捨得花？億萬老夫婦教我的理財觀：錢花得好，人生也會越走越順





光是花錢的方式，就會大大改變人生。

例如，「節約的人」與「吝嗇的人」，兩者看似一樣，實則完全不同。

你花的錢，會回報到身上嗎？

只為「現在」而花的錢一去不復返，但為未來和別人而花的錢，總有一天會回報到你身上。

節約的人是省去浪費，將省下來的錢用在更重要的地方。吝嗇的人則是在重要的地方也捨不得花錢。

節約的人的想法是：「我不覺得花錢讓別人開心是一種浪費」、「既然要投資自己的未來，就該放手一搏」。因為他明白，這些支出可以豐富他的人生，所以是必要的。

但吝嗇的人就不同了。他不會為別人花錢，更不會為自己的未來花錢。他只看重眼前的「得」，這就是吝嗇。

錢花得好，人生會越來越順

我就直說吧，吝嗇的人不可能財源滾滾，人緣也不會好。

你可以這樣想。假設錢包裡有一萬日圓，那就拿出其中的一千日圓，用在「某人身上」或是「投資未來」，這樣準沒錯。

當然，只要能力所及就好。如果拿不出一千日圓，五百日圓也行。重點是，把錢花在眼前「得」以外的地方。

來說一個靠年金生活的老夫婦的故事。有一次，這對老夫婦透過某位汽車經銷商的業務員，買了一台國產小型車。那位業務員的服務態度很好，老夫婦心滿意足，為了表達謝意，送了業務員一條價值一萬日圓的領帶。業務員喜出望外，開心得不得了。

當然，老夫婦的錢包裡少了一萬日圓。在吝嗇的人眼中，這對老夫婦的所作所為，大概就跟把錢扔到水溝裡沒兩樣。

然而，老夫婦的生活卻開始有了奇妙的變化。例如，當他們慢慢走向車站時，會有人突然把車停在面前，對他們說：「請上車吧。」

甚至，在他們考慮要不要蓋房子的時候，來了一群木匠，幫他們用心蓋好房子，而且只收建材費和工錢。這類事情在他們的生活中屢屢發生。

有趣的是，這對老夫婦其實是財產超過數億的有錢人。但他們不會只把錢用在自己身上。正因如此，才促成了新的循環。

有一次，我問這對老夫婦：

「錢重要嗎？」

「重要，但也沒那麼重要⋯⋯」

畢竟金錢就像沙坑裡的沙子，太多了也只是閒置，一個人玩也沒什麼意思。再強調一次，吝嗇與節約看似一樣，實則完全不同。懂得聰明地節約，人生才會愈走愈順。 別再把錢白白花掉了。投資別人或未來，才能豐富你的人生。

（本文摘自《不過度努力，不為難自己的減法哲學：捨去不必要的執著，只做擅長的事，更容易成功的41個轉念練習》方言文化出版，伊庭正康著）





