即時中心／顏一軒、魏熙芸報導

國民黨副主席季麟連25日在造勢場合中，送給台南市長參選人謝龍介一把模型手槍惹議，季麟連今（27）日依舊態度強硬，自稱身為50年的老兵，就是送刀和劍，而且收過他送槍的人都高票當選，他甚至還向採訪的記者說，「如果妳選舉，我送妳，妳要長槍、短槍我都有」。





國民黨今日舉行第22屆中央委員選舉，季麟連上午前往台北市議會投票，並於行程中接受媒體聯訪。

針對造勢場合送槍風波，季麟連稱，「謝謝大家吹捧這件事情，正好12月24日下午，國民黨第一批提名，第一個提的就是謝龍介，台南的陸戰隊告訴我，我們陸戰隊打第一仗、第一批，第一名就是謝龍介，而且我也是50年的軍人」。

季麟連強調，若在造勢中要送水果就是鳳梨，倘若是種菜的就送菜頭，身為50年老兵的他，當然送刀和劍，而且也曾送過很多人，「接受我贈送的，都高票當選」。

被問及之後還有想送誰槍？季麟連則語出驚人地向記者說，「（如果）妳選舉，我送妳，好不好？妳要長槍、短槍我都有，軍人打第一槍」。





原文出處：快新聞／送槍惹議又出狂言 季麟連稱：收過我槍的人都高票當選

