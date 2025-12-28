送槍給謝龍介惹議！季麟連今空手為張延廷站台

政治中心／綜合報導

日前，國民黨副主席季麟連，為謝龍介站台，當眾贈槍給謝龍介，引發爭議，之後他態度依舊強硬，自稱身為50年的老兵，就是送刀和劍，而且收過他送槍的人都高票當選，不過，今天出席要選中正萬華議員的張延廷新書發表會，他沒有送槍，但卻說之後會送槍給他！

國民黨副主席季麟連：「台北市那麼重要的議會裡面，沒有一個軍方的代表，他願意以中將副總司令，以校長的身份下來，下來為大家服務，我們熱烈的支持他，看好他高票當選。」才因為送手槍給要選台南市長的謝龍介惹出爭議，國民黨副主席季麟連，又出現了，這回是在爭取參選中正萬華區議員的張延廷新書發表會，讓主持人冷汗直流。

主持人王淺秋vs.國民黨副主席季麟連：「我只勉勵我這個老戰友一件事，要到每一個菜市場，每個人的手都要握三遍一定高票，報告總司令，因為這邊是公務機關，我們在除了我們書本，新書宣傳發表會以外，我們就沒關係嚴謹以對，剛才講的通通都收回 都不算。」





同樣身為副主席的蕭旭岑，還替季麟連說話。（圖／民視新聞）





不只送槍惹議，現在也怕他發言踩線，讓一旁的張延廷面露尷尬，還好這次沒送槍，季麟連也似乎不認為先前送槍的事，有問題！記者vs.國民黨副主席季麟連：「張延廷將軍要選中正萬華，那您之後還會送槍給他嗎，那有什麼問題，所以你覺得送槍這件事情對你來說，不會是一個對社會來說，是有恐嚇的意味嗎，那怎麼會軍人這麼多槍，執干戈以衛社稷謝謝大家。」





藍營緩頰，綠營開火，送槍的社會觀感如何，就讓選民去評斷。（圖／民視新聞）





同樣身為副主席的蕭旭岑，還替季麟連說話。國民黨副主席蕭旭岑：「激勵士氣的一些集會，只要沒有相關的法令的問題，我覺得應該不用去過度解讀。」台北市議員簡舒培：「槍跟子彈都是在，台灣法律裡面是違法，這完全就是把暴力政治化，說他送槍送子彈一定都會當選，請問國民黨同意這樣的言行嗎。」藍營緩頰，綠營開火，送槍的社會觀感如何，就讓選民去評斷。

