送死別人去？以色列20萬極端教徒上街示威 要求續享「免當兵」特權

送死你去？以色列政府與極端正統猶太社群間的裂痕進一步擴大。10月30日，約20萬名穿著黑色傳統服裝的Haredi（哈雷迪）男性聚集，參與名為「百萬人遊行」（March of the Million）的大規模抗議活動，全面反對政府取消極端正統派「免服兵役」的特權。

好男不當兵？綜合外媒報導，極端正統派號召約20萬人，走上耶路撒冷的街頭抗議，要求繼續享受「免當兵」特權。

他們堵塞耶路撒冷主要幹道，一度導致交通癱瘓，警方則出動逾2,000名警力維持秩序。

自以色列建國以來，Haredi男性若全職於神學院（Yeshiva）修讀，就可豁免服役。

如今以色列政府欲終結此項特權、法院也裁定神學生必須入伍，官方希望藉此補強軍隊人力。

另一方面，佔大多數的世俗派民眾，對「少數人」不服兵役、享盡特權的憤怒也日益高漲。

Haredi社群則堅稱，自身職責乃宗教使命，也是以色列立足於世的關鍵；若他們被迫入伍，將威脅其宗教生活，以及猶太人的傳統價值，「寧可坐牢，也不當兵」！

法院裁定都要當兵！ 世俗派、宗教派對立日益尖銳

遊行主體大致和平，但有一名15歲少年從建築工地墜落身亡；警方已介入調查。

報導稱，群眾爬上建築頂部、橋樑上方，甚至有放火情事。這群「黑衣軍」令耶路撒冷西部幾乎癱瘓，更讓宗教與世俗派的衝突尖銳化。

這場抗議對內閣尤為致命。納坦雅胡政府長期依賴Haredi政黨支持，但如今卻陷入妥協將激怒世俗選民、不妥協則可能導致極端政黨退出聯盟、政府解散的裡外不是人危機。

此外，最高法院2024年裁定Haredi豁免制度缺乏法律基礎，下令政府必須推出新法。軍方今（2025）年發出逾54,000份徵召通知給Haredi年輕人，意圖補強兵源。

至於世俗以色列人，對Haredi社群的不滿，已經瀕臨爆發：許多以色列男女民眾，戰時以後備軍人的身分投入戰場，出生入死、受盡折磨，但回頭一看卻看到Haredi族群免役，「不公平」的聲浪在社會中逐漸蔓延。

回到遊行現場，拒絕兵役的人們認為「我們的工作是學習Torah（妥拉，宗教經典），不是去打仗」；另一頭，有世俗群眾反擊「你們也要為國效力」，雙方險爆發直接衝突。

此議題已成以色列必無可避的關鍵議題。Haredi社群雖僅佔國內約13%人口，但因該教派鼓勵生育，未來人口佔比只會更高；軍方警告，如不納入此群體，兵源短缺恐削弱戰備體系，導致國防最終崩潰。

