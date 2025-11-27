「送水哥」陳聖文宣布參選北市議員

▲陳聖文8月送「核廢水」到國民黨中央踢館，反遭楊智伃一口乾KO。（圖／楊智伃提供）

[NOWnews今日新聞] 曾拿著號稱蘭嶼核廢料水到國民黨中央踢館的綠營青年陳聖文，今（27）日在臉書宣布參選台北市議員，他4年前也曾參選，但最終落選，他今說，一路從地方到中央，在民意代表服務處工作多年，「我從基層一步一步走到今天。接下來我會推出『十大安心政策』，務實、不喊高空口號，每一項都能真正為地方帶來改變，一起打造更好的大安文山。

陳聖文父親為殯儀業公司台灣仁本服務集團創辦人陳原。他宣布參選並解釋原因，「因為我的出生背景，從小看了太多生離死別，所以當我看到有人被欺負或是不公的事情，我會很難忍，因為我知道，生命本來就這麼短暫，如果我有機會，就應該去做一點改變。政治工作對我來說，不應該是一份職業，而是一份志業。」

陳聖文說，「每個人都有理想，而我，就是想要透過政治，替弱勢發聲、為不公不義打抱不平。我曾任民進黨立委王世堅特助，也擔任過民進黨台北市黨部副執行長，最初從民進黨青年部出發，一步一腳印走到今天。我有基層完整的歷練，這次我要把這份責任、這份勇氣，帶回大安文山，為地方而戰。」

陳聖文也說，「到現在，還是有人拿我的家庭背景來說嘴。但殯葬業哪裡不好？當有人付不起喪葬費時，我們默默伸手、免費協助。這不是羞愧的行業，這是一種良心、一種責任、是我引以為傲的家人，也因為從小看著生離死別，我更明白，能做的事，不要等。能改變的，就要去做。」

