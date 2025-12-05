送水幹管遭施工挖破 淡水停水多日才供水正常 蘇巧慧建議兩改善方案

民主進步黨籍立法委員蘇巧慧（中）。（圖／翻攝自蘇巧慧Facebook）





位於新北淡水關渡橋旁之1000mm送水幹管，於11月27日傳出因新北市府新建工程處委外廠商施工挖損導致破管。台灣自來水公司接獲通報後，立即啟動緊急應變機制，全力投入搶修。但因該段管線埋設深達地下8公尺，且破損點位於管線接頭，修復工程難度極高，直到12月2日才恢復大部分供水，但部分地勢較高的社區則等到昨（4）日才恢復供水正常。民主進步黨籍立法委員蘇巧慧今（5）日在其Facebook上提出增設一座5萬噸配水池、淡北道路工程增設備援管線等兩項改善方案構想，盼能增強淡水地區，尤其是淡海新市鎮地區的自來水供水系統韌性。

蘇巧慧表示，淡北道路工程11月27日挖破自來水管管線，造成淡水大停水。新北市議員鄭宇恩在停水期間到處奔走，他也居中協調，讓瓦斯公司原訂前幾天要進行的停氣維修作業延期，降低對日常生活的影響。直到昨（4）日才完全恢復供水。

蘇巧慧亦表示，今（5）日和她和鄭宇恩立刻請經濟部水利署、台灣自來水公司 到公室討論淡海新市鎮的供水韌性。並稱結論如下：

1.可增設一座5萬噸的配水池，經費初步評估約新台幣8.4億元。待新北市府整體規劃提出後，中央一定全力協助。

2.研擬配合淡北道路工程，增設備援管線。

蘇巧慧說明，由於淡海新市鎮人口快速增加，平均每天需要4.5萬噸水量，既有的3.5萬噸配水池顯然已經不敷使用。增建一座5萬噸的配水池，不僅能加強供水韌性，未來若不幸再發生相似情況，也能加快復水速度。

蘇巧慧進一步表示，針對配合淡北道路工程研議增設備援管線，由於事涉工程細節及期程，她們也明確要求水利署、自來水公司積極和新北市府溝通，兼顧地方發展與期待，希望一次做到好，降低工程對民眾生活影響，也加強未來的供水備援系統。

蘇巧慧說，在停水期間，新北市議員鄭宇恩及許多地方民意代表都積極奔走，協調水車數量、追蹤復水進度、提供瓶裝水給民眾應急使用。淡水鄉親這幾天真的很辛苦，她們也和議員與地方密集聯繫、積極協調，即時反應，加速復水進度。「謝謝所有人的努力，一起恢復正常供水，接下來我們必須坐下來仔細檢視問題，確保下次不再發生。」

