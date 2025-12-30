送水果慰勞議員！林延鳳、李建昌當面喊話中央預算 蔣萬安不買單

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

跨年夜前夕，台北市政府年度總預算正進入議會密集審查階段。台北市長蔣萬安今（30）日下午與議長戴錫欽前往市議會，致贈水果慰勞辛苦審查預算的議員。不過，現場隨即演變出尷尬氛圍，多名民進黨議員當面喊話，要求蔣萬安發揮影響力，促請中央政府儘速將總預算送交立法院審查，蔣萬安則回應，「我現在又不是立委……」，被綠議員回嗆「你老大誒！」

林延鳳喊話蔣萬安，「快一點審議，學學我們台北市議會！」（圖／記者鄧宇婷攝）

台北市議會下午正進行明年度市府總預算案逐案審查，蔣萬安14時30分赴議會各委員會，向議員表達感謝之意。民進黨議員林延鳳指出，委員會當天正討論衛生局人員首都加給問題，相關經費牽涉中央衛福部預算，当场喊话蒋万安，「快一點審議，學學我們台北市議會！」。對此，蔣萬安當場呛回，「要執行財劃法啊！」國民黨議員柳采葳也補充表示，「財劃法不能不副署啊！」

廣告 廣告

隨後轉往工務委員會慰問時，民進黨議員李建昌表示，工務委員會當天下午已完成工委會各局處預算二讀，並喊話，「希望蔣萬安發揮影響力，希望中央總預算趕快付委審查，好不好？」蔣萬安則略顯尷尬後反擊，「我現在又不是立委……」，李建昌隨即回嗆，「你老大誒！」一旁的民進黨議員洪健益也直言，「你叫我們審預算，中央沒有過，沒有錢也沒有用。」

更多FTNN新聞網報導

民進黨執政下唯一官方交流 柳采葳談雙城論壇：把上海優勢帶回台北

雙城論壇返台隔日軍演！許淑華當面三度追問 蔣萬安合照後轉身離場

雙城論壇才落幕 共軍圍台軍演就來！蔣萬安：予以嚴厲譴責

