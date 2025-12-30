送水果遭許淑華追問「為何你一回來就軍演」？蔣萬安僅回：謝謝！

台北市長蔣萬安28日上午前往上海參加雙城論壇，當天晚上返回台灣，不料就在他「一日來回」的隔天，對岸無預警宣布進行「正義使命-2025」圍台軍演。蔣萬安今（30）日前往市議會送水果致意，豈料民進黨台北市議員許淑華不斷追問，「為什麼你一回來就開始軍演？」蔣萬安僅微笑表示「謝謝」，並未多加回應。

台北市長蔣萬安和民進黨市議員許淑華握手。（圖／中天新聞）

台北上海雙城論壇在28日落幕，蔣萬安當天往返，大陸29日就宣布展開「正義使命-2025」圍台軍演，今天進行實彈射擊。蔣萬安昨天上午接受聯訪時，針對解放軍軍演表示，任何造成區域衝突升高的行為，他都予以嚴厲譴責。他的立場非常堅定，就是一貫的要對話，不要對峙，要和平繁榮，不要波濤呼嘯。

蔣萬安送上橘子到市議會。（圖／中天新聞）

蔣萬安今日下午，與副市長林奕華、秘書長李泰興等人前往市議會6大委員會送上水果致意。期間民進黨市議員林延鳳提到，稍早委員會才談到醫護人員首都加給，但因牽扯到總預算，呼籲國民黨立委趕快審預算，蔣萬安則回應，《財劃法》要執行啦，照顧台北市。

期間許淑華一直追問蔣萬安「為什麼你一回來就開始軍演？」（圖／中天新聞）

蔣萬安之後來到民政委員會，許淑華見狀便立刻詢問，「為什麼你一回來就開始軍演？」蔣萬安則是微笑並未回應。就在拿完水果禮盒拍完照後，許淑華再次要求蔣萬安回答問題，蔣僅回應「謝謝」。許淑華仍不放棄，持續追問，「市長你可以稍微解釋一下嗎？為什麼軍艦要擾台呢？為什麼大陸要軍演呢？」蔣萬安僅回「謝謝」就轉身離開。

