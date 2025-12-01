送水管線遭新北市府委外廠商挖破 淡水停水達4天 台水：扣減4天水費

南部中心／林俊明、陳芷萍 台南市報導台南後壁區丹娜絲災後廢棄物暫置場的大火還沒完全撲滅，沒想到安南區城西垃圾掩埋場30日晚上也傳出大火，火勢高達六層樓高，台南市消防局立即出動各式水車和重機具前往滅火，在四個小時後將火勢撲滅。不過，這裏上個月中旬才發生過火警，環保局表示，應該是上次的殘火沒有處理好，才導致又再起火。安南區城西垃圾掩埋場30日晚上再傳出大火，火勢高達六層樓高。（圖／民視新聞）拍攝民眾：「看得到嗎？都煙啊？」熊熊大火，照亮夜空。南市安南區的城西垃圾掩埋場又失火，消防局派出25輛水車和怪手等重機具前往搶救。空拍畫面看得更清楚，火勢高度相當高，在風勢助長之下，愈燒愈旺，整個安南區都聞得到煙味，環保局也發佈空氣警報。台南市消防局第六大隊大隊長邱淵明：「土城消防分隊抵達的時候，就已經發現火勢很大了，就六樓高的一個火勢，那現場因為也吹北風，所以火勢有助長的狀況。」消防人員踩在垃圾堆中，持續灑水，怪手也開上垃圾山，進行開挖，要把埋在裏頭悶燒的火勢給翻出來。台南市環保局代理局長許仁澤：「要挖除滅火降溫挖除，持續做這個工作。」安南區城西垃圾掩埋場上個月中旬才發生過火警，環保局表示，應該是上次的殘火沒有處理好，才導致又再起火。（圖／民視新聞）在眾人全力灌救之下，火勢在四個小時後被撲滅，燃燒面積約三百平方公尺，環保局監控空氣品質。不過，城西垃圾掩埋場上個月中旬才發生過大火，怎麼現在又來一次？台南市環保局代理局長許仁澤：「我們判斷應該還是上次的延伸，就是沒有處理得很完整，可能裡面還有殘火，有殘餘的溫度，那前幾天其實有一點點煙，我們也馬上發現了。」只是不只這裏，十天前，後壁區丹娜絲災後廢棄物暫置場的大火燒到現在都還沒撲滅，民眾不禁要問，還要燒多久？台南市環保局代理局長許仁澤：「後壁烏樹林那個今天有很大的進展，因為我們把比較有阻礙救災的部分，已經把它攤平了樹枝把它攤平，所以今天的作業面積變得非常大，水線也增加所以有明顯的成效，那明天再加上抽水機，會有更明顯的效果。」接二連二的垃圾場大火，也燒出台南市垃圾處理的問題，尤其進入冬季天乾物燥，更容易起火，環保局表示，會加強監控，同時以各區垃圾調配的方式進焚化廠，希望能夠儘快去化堆置的垃圾。原文出處：台南掩埋場再傳大火！ 安南區大火高達6層樓 更多民視新聞報導"宏福苑惡火"港府維穩? 再逮前議員.火災義工又遭祝融！台南垃圾場暗夜大火 消防局澄清：非風災廢棄物堆置場宏福苑大火「婦逐戶叫鄰居快逃」！自己罹難救5命 家屬：她一定不後悔

民視影音 ・ 8 小時前