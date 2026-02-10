送神日將至！專家提醒清屯除舊 1方法助轉運迎好年

農曆12月24日是台灣民間重要的傳統節日「送神日」。（示意圖／翻攝自pixabay）





農曆12月24日是台灣民間重要的傳統節日「送神日」，象徵一年即將進入尾聲，今年送神日落在國曆2月11日，不少家庭會在這天清理神桌、神龕與祖先牌位，俗稱「清屯」，藉此辭舊迎新，為來年祈求順遂，民俗專家也說明開運方法，提醒民眾把握送神日轉換運勢。

民俗專家廖大乙指出，祭拜時可準備水果、湯圓、糖果或紅粿等甜食。（示意圖／翻攝自pixabay）

台灣傳統習俗，到了年度大掃除的節日，農曆12月24日「清屯日」也是送神日，所謂「清屯」就是幫佛堂、供奉的神像及祖先牌位做一次清潔，依照傳統信仰，送神日當天，包含灶神在內、負責看顧人間的諸神將返回天庭，向玉皇大帝稟報凡人一整年的善惡功過。因此民眾通常會在農曆12月24日子時（深夜11點）後開始送神，最晚可至除夕當天傍晚7點前完成相關儀式。

祭拜要準備什麼食物

根據《自由時報》報導，民俗專家廖大乙指出，祭拜時可準備水果、湯圓、糖果或紅粿等甜食，象徵「吃甜甜、說好話」，期盼神明在玉帝面前為家人美言幾句，帶來新一年的祝福與好運。

清屯的步驟

至於「清屯」的實際作法，廖大乙提醒，清理香爐時應使用乾淨、專用的湯匙，將香灰舀出後以細網過濾雜質，再將細緻香灰放回香爐中，並保留靠近神位的三支香腳，寓意留下「福、祿、壽」三寶，象徵福氣延續。廖大乙也強調，送神與清屯不僅是宗教儀式，更是一種歲末整理與自我更新的象徵。現代家庭物資充足，容易囤積過多雜物與過期食品，若長期未清理，不僅影響居家整潔，也可能造成生活氣場停滯，進而影響健康與運勢。

若長期未清理，不僅影響居家整潔，也可能造成生活氣場停滯。（示意圖／翻攝自pixabay）

把握送神日轉換運勢

廖大乙建議，送神日前後不妨同步進行居家大掃除，將已過期或損壞的物品果斷丟棄，仍可使用但不再需要的物品，則可轉贈親友或捐助弱勢，讓物品流動、氣場暢通。廖大乙指出，若能把握送神日這段時間，學習古人於年終反省、淨化身心的精神，檢視過去一年的不足並立下改善心願，不僅有助於轉換運勢，也能為新的一年累積更多正向能量，迎來一整年的好運與平安。

