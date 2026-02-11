送神日清屯做錯恐清掉福氣？專家曝「正確整理順序」

生活中心／杜子心報導



今（2月11日）是農曆的12月24日「送神日」，不少家庭一早就在準備供品、打掃神桌。按照傳統說法，包含灶神在內的家中神明，這天會回天庭向玉皇大帝報告人間一整年的大小事，所以大家會在這個時間祭拜、送神，也順便替神明廳和祖先牌位做一次年度整理，這個動作就叫「清屯」。民俗專家廖大乙提醒，這不是一般掃地擦桌子，時間、順序都有講究，如果隨便做可能會把原本的福氣也一起清掉。









廖大乙指出供品可以準備水果、湯圓、糖果、紅粿這類甜食，意思是讓神明「吃甜甜」。（示意圖非關此新聞／民視新聞資料照）

根據《TVBS新聞網》報導廖大乙指出，從農曆12月24日子時，也就是前一晚晚上11點後就可以進行，最晚要在除夕當天晚上7點前完成。供品可以準備水果、湯圓、糖果、紅粿這類甜食，意思是讓神明「吃甜甜」，回到天庭時幫家人多說幾句好話，替新的一年爭取順利一點。有些人最近運勢卡關、官司纏身，也會在這天向神明稟報，希望透過轉達，幫自己爭取轉機。

廖大乙強調一定要先處理神明，再整理祖先牌位，神像或牌位有灰塵，先用毛刷輕輕刷，再用乾布擦。（示意圖非關此新聞／民視新聞資料照）

至於清屯怎麼做才對？廖大乙強調一定要先處理神明，再整理祖先牌位，開始前先上香告知。神像或牌位有灰塵，先用毛刷輕輕刷，再用乾布擦。清香爐時千萬不能整個倒掉，只能用乾淨湯匙慢慢把香灰舀出來、過濾後再放回去。拔香腳要用左手，還要留下最靠近神位的3支，代表福、祿、壽。清完神桌，也別忘了家裡其他地方，像冰箱裡過期食物、堆很久的雜物都要處理，用不到但還能用的東西可以送人或捐出去，讓家裡空間變清爽，也替新的一年換個新的開始。





以上言論及圖片僅供參考，不代表本台立場。《民視新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

