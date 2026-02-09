送神日清屯小心！專家曝「做1事」恐倒光福氣 做錯比沒拜慘

生活中心／游舒婷報導

週三（2月11日）是農曆12月24日，也是民間習俗中重要的「送神日」。依照傳統，這一天是灶神與家中眾神回天庭向玉皇大帝稟報一年功過的日子，同時也被視為一年之中最適合進行神明廳、祖先牌位大掃除的時機，俗稱「清屯」。不過，民俗專家廖大乙提醒，清屯若忽略細節與禁忌，恐怕不只沒招好運，還可能無意間把福氣一起清掉。

週三（2月11日）是農曆12月24日，也是民間習俗中重要的「送神日」。（圖／資料照）

送神時辰別錯過 供品準備有眉角

《TVBS新聞網》報導，廖大乙指出，送神的時間點相當關鍵，從農曆12月24日子時（晚間11點）開始，一直到除夕當晚7點前皆可進行相關儀式。供品方面，建議準備水果、湯圓、糖果、紅粿等甜食，象徵「吃甜甜、說好話」，期盼神明回到天庭後，能替家中成員美言幾句，為新的一年招來財氣與福運。

清屯順序要對 「倒爐」是最大地雷

不少人趁送神後進行神明桌整理，但廖大乙特別提醒，清屯並非隨意打掃，順序與方式都大有學問。首先必須遵守「先神明、後祖先」的原則，清理時也要留意以下幾個重點：

●拔香腳時以左手進行，象徵尊敬，香爐中需保留最靠近神位的三支香腳，寓意留下「福、祿、壽」。

●清香灰時只能用乾淨湯匙慢慢舀出過濾，切忌整個香爐直接傾倒，否則等同將家運、福氣一起倒掉。

●香灰放回爐中後不宜壓實，保持鬆軟，象徵來年財路順、賺錢不費力。

不只清神桌 「除舊納新」才是真開運

廖大乙也分享，清屯的真正精神在於去除穢氣、迎接新運。除了神明廳，家中其他空間同樣值得留意，尤其是冰箱、收納櫃與雜物堆放處。若長期囤積過期食品或用不到的物品，容易讓氣場停滯，不僅影響健康，也可能阻礙財運流動。

他建議，可以仍可用使用但用不到的物品捐贈或轉送他人，象徵「流動」與「分享」，有助於活絡家中能量，為新的一年創造更順暢的好運循環。

