送神日清屯 「勿倒爐」！廖大乙：恐把好運、福氣倒光

2月11日（農曆12月24日）為送神日，民俗專家廖大乙提醒，送神後才能清理神明桌，且清理香爐時絕對不能「倒爐」，否則會把好運、福氣都倒掉，另外香腳要用左手拔、留內不留外，才能留住福祿壽三寶。

2月11日（農曆12月24日）為送神日。（示意圖／取自pexels）

廖大乙指出，宗教民俗上平時不能隨意移動神明桌上的神像、牌位、香爐等物品，必須等到每年這天恭送神明返回天庭後，才能徹底打掃清理神明桌上的佛具或法器，這個過程俗稱「清屯」。

廖大乙表示，送神時間可從農曆12月24日子時（深夜11時）起到除夕晚上7時前進行，並準備水果及湯圓、糖果、紅粿等甜食祭拜，讓眾神明「吃甜甜」，回天庭時能在玉皇大帝面前多說好話，為新的一年招財賜福添好運。

廣告 廣告

廖大乙提醒，「清屯」時需先焚香告知神明及祖先，並準備乾淨的毛刷、抹布、湯匙及空碗等清潔用品，若神像、牌位若有髒汙，先以毛刷清理，不乾淨再用布擦拭。清理香爐也有多項禁忌，正確的方式是必須拿湯匙將香灰舀出，過濾雜物後再放回香爐，絕不可「倒爐」，等同把好運、福氣都倒掉了。

廖大乙進一步說明，「香腳」記得要用左手拔，且要「留內不留外」，留下最靠近神位的3支香腳，象徵留下福、祿、壽三寶，能受到神明最大庇佑，清屯後的「香腳」可和壽金一起燒化。

廖大乙提到，除了清屯外也要對家中大掃除，現代人物資豐盛，有些食物、物品買來吃不完、用不到，因此趁年前大掃除，將家中囤放的雜物一次清理，也能使整年好運更加流暢。

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

延伸閱讀

6歲女童炫耀「寒假太閒」 遭陸網友「熱情投餵」作業、考卷山

威力彩飆11.5億！3星座偏財運起飛 吸金大發財

運動難持續？醫揭「漸進式任務」關鍵：慢慢來反而走得遠