送神日祭拜 甜料套裝很到位

一百五十年歷史的舊來發餅舖將四種甜料裝成一袋，方便民眾回家拜拜。 （記者陳俊文攝）

記者陳俊文∕台南報導

每一年農曆十二月二十四日送神，今年是國曆二月十一日，神明開始放「寒假」的這一天，都要讓祂們「吃甜甜」回天庭講一些好話，習俗會準備一些甜料，現在只有在傳統餅店才能一次買齊。百年老餅舖「舊來發」就推出四種甜料裝在一起的「套裝」甜料，方便民眾拿回家拜拜。

民間送神，指的是恭送“灶神”回天庭述職。圖為開基玉皇宮的司命灶君。（記者陳俊文攝）

「送神」指的是恭送家裡的司命灶君，台灣傳統稱之為「灶神」，祂是負責監察家戶善惡的神明，祂在返回天庭時，會向玉皇上帝回報家裡每位成員一年來的表現，善的要表揚，惡的要懲罰，為免灶神告御狀，家戶在送走祂的這一天拜拜，一般是準備「甜料」，希望「灶大哥」回天庭多說些好話，明年大家日子好過一點。

廣告 廣告

創始於一八七五年、目前已傳承六代的舊來發餅舖總經理何玟儀表示，這些甜料都是先祖傳下來的，甜料內容物，都有來源由可遵循，當然一百五十年來都是「遵古」製作。

四種甜料，第一款是「寸棗」，它的名字有個「棗」字，但它不是棗子，而是以糯米油炸後裹糖製成。最初因金門地區不容易買到紅棗，所以當地人就用這樣的方式取代，漸漸地就傳到台灣本島。

「冬瓜條」因冬瓜是台灣易取得的農作物，長輩就將冬瓜混入糖水煮到熟，切成條狀在過年這段期間招待蒞臨的親朋好友，當然也可用來祭神。

第三種是「小糕仔粒」。糕有很多種類，在甜料裡的糕仔粒，則是小小的、可以放在手掌上的，其實也是老祖先用這樣一整盤的小糕仔粒來表示碎金子與碎銀子，以示來年招財納福。

「生仁糖」顧名思義一定要用生土豆炒到熟之後，再裹上糖，有句老話：過年甲土豆、甲嘎老老老。這種甜食通常只有在過年此時才會有，由於「厚工」，坊間做生仁的餅舖已不多。