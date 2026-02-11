送神日辰時最旺！命理師雨揚曝「送神」3步驟 為新年開好運

今（11）日是傳統習俗中的「送神日」，命理師雨揚老師提醒，這一天象徵眾神返回天庭述職，民眾不妨把握時機，以感恩的心誠心送神，為新的一年累積好運氣。她也分享送神日三大習俗重點與注意事項，並傳授開運小撇步，助攻來年財運與整體運勢。

送神時準備甜湯、蜜餞、紅棗、桂圓等甜品相當重要，象徵生活甜蜜順遂。（圖／翻攝 雨揚心靈花園Yu Young MY 臉書粉專 ）

雨揚老師表示，相傳農曆12月24日灶神會率領眾神回到天庭，向玉皇大帝稟報人間善惡，因此送神時準備甜湯、蜜餞、紅棗、桂圓等甜品相當重要，象徵生活甜蜜順遂，也期盼灶神「呷甜甜、說好話」，為家人帶來好運。

完成送神儀式後，接著可進行「除舊布新」。雨揚提醒，清囤前需先燒香稟告神明與祖先，再依序整理神像、佛桌與祖先牌位，清除灰塵後擺上鮮花與水果，有助於提升家中正能量，為新年迎來好兆頭。

此外，整理舊物也是送神日的重要環節。過去使用過的紅包袋、過期太歲符可集中處理或回收，象徵揮別舊運，並將新的太歲符或開運物品安置在家中吉位，為新的一年注入招財能量。

送神日同樣有禁忌需留意。雨揚提醒，清理佛桌時不可用水擦拭神像，應使用專用毛刷；供奉甜品數量須為雙數，象徵好事成雙；已開光的神像與香爐不可隨意移動；整理香灰時也不可整爐倒掉，應以湯匙舀出，並保留三支香腳，寓意福祿壽齊全。

清理佛桌時不可用水擦拭神像，應使用專用毛刷。（圖／翻攝 雨揚心靈花園Yu Young MY 臉書粉專 ）

至於開運小撇步，雨揚建議送神時間最好選在辰時，也就是早上7點到9點，以誠心祈求來年平安順遂。另外，可在佛堂或客廳點上一盞長明燈或紅色蠟燭，象徵照亮前途、化解財路阻礙，為新的一年帶來貴人與好運。

《中天提醒您｜民俗說法僅供參考，切勿過於迷信》

