送神清屯眉角多！香爐千萬別倒爐 福氣好運恐全倒光

農曆12月24日是俗稱的送神日，是送灶神上天言事，向玉皇大帝稟告人間家家戶戶的善惡。送神越早越好，清早上香送神，並焚燒甲馬、壽金，以便諸神乘煙火早日上天。

灶神。（圖／寶島神很大）

在送灶神時，家家戶戶會在廚房的灶台前設供桌，擺上糖果、糕餅、水果、酒水等祭品，但也有許多人會取「吃甜甜，說好話」含義，特別準備湯圓、麥芽糖等又甜又黏的供品，希望灶神能在玉皇大帝前多說好話，祭拜時，也需要持清香三柱，感謝灶神一年來的辛勞，並希望灶神保佑一家平安幸福。

祭祀灶神的供品。（圖／寶島神很大）

送神後緊接著便需要進行「清屯」的動作，因在平常時神桌是不可以隨意清理，如不是在特定的時間，則會容易冒犯神明及祖先，除了在每個月的初一、十五可以簡單的清理神桌以外，就是清屯日的大掃除了，在清屯前則需要準備一張乾淨的桌子、全新的毛刷及抹布、乾淨的濾勺、紅紙、乾淨的湯匙及空碗、鮮花素果金紙供品等。

神像先用乾淨的毛刷小心清理，盡量用乾布擦拭，仍不乾淨，才用濕布擦拭，不可用水洗，怕臉會花掉或龜裂。香爐盡量不要拿下來清理，準備全新或神明專用的湯匙與過濾網，將香灰用湯匙舀起到濾網，過濾雜物與硬塊，再把過濾好的香灰放回香爐內八分滿。

清屯須注意流程與順序。（圖／寶島神很大）

千萬不可以倒爐，也就是拿起香爐，將香灰傾倒出來，此舉會把福氣及好運倒掉。最後，將香灰抹平，象徵平安圓滿，注意香灰不可壓實，宜鬆軟，古人說「插香鬆，賺錢才會輕鬆」。清理完畢後，將神像與香爐歸位，重新上香祈福。稟告清屯圓滿，感謝神明與祖先的庇佑，祈求來年平安順遂。

