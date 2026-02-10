送神＋清囤注意四禁忌 公媽爐發爐代表「祖先有事交代」

國曆2月11日（農曆十二月廿四日）為「送神日」更是「清囤日」。（示意圖／Pexels）





國曆2月11日（農曆十二月廿四日）為「送神日」更是「清囤日」，命理師高宏寓表示，送神以後，就要進行「清囤」，也就是打掃神明桌，他特別提醒，「清囤時，千萬不要將香爐中的香灰直接全部倒掉，否則全家將會陸續退運連年」。

高宏寓表示，清囤日就是指為神明廳的神明、祖先除穢打掃，並檢查神明金身及公媽龕是否有龜裂破損退神等情況，不過，風水學上，神明廳攸關家運的起伏，所以流程絕對要注意。

▏流程順序

一、衣著整潔→洗手淨身→恭敬心→燒香祈稟神明及祖先

二、神明金身擦拭→神明香爐→公媽龕→公媽爐→歸位入座



香爐正確的清法應是以壽金七張，或是乾淨的專屬神用湯匙，將香灰舀出過濾，倘若香爐的香灰過多，可以用壽金取出過篩後再放回香爐內，再用壽金稍微按壓一下維持約八分滿，香腳留三炷香（象徵留下福、祿、壽三寶）即可，其餘放入金爐內燒化。

▏擦拭神明金身八大注意事項

一、準備全新手套、全新的紅、黃布。

二、切忌用水或濕紙巾擦拭神像，若觸犯，神像可能會無神或是退神。

三、講究的話每尊神像都得有專屬全新的細毛刷，過完檀香後擦拭金身。

四、擦拭金身前，先叩禮後再擦拭，順序必須從「頭」到「腳」。

五、從神尊前身依序開始（臉部擦，擦身體，擦完身體再擦腳）。

六、必須由上往下，不能由腳開始再到臉，這樣對神明是不敬。

七、全部整理完後，再備香案，請諸神歸位入座即可。

八、倘若神像出現小裂痕可自行用香灰填補，但如果是斷裂斷指破洞甚至退神，就得找專業老師請神作鎮重新開光點眼。

九、擦拭神像金身，盡可能男性神明由男性清潔；女性神明由女性清潔，或是擲筊事先告知不便亦可。

▏擦拭祖先牌位七大注意事項

一、切忌用水或濕紙巾擦拭祖先牌位。

二、祖先牌位非必要情況下不任意移動位置，更不建議抽出牌位來拍照記錄。

三、公媽爐非必要情況下不須任意移動位置，倘若必要移動，建議可於爐下底部放上七張刈金或是紅布一塊為基底。

四、將來年爐下所放置的刈金取下，俗稱：鋪爐（台語）。

五、外觀可用乾淨細毛刷或是布擦拭即可。

六、公媽爐不建議黏住固定。

七、倘若公媽牌位出現裂痕或潮濕，得找專業老師審慎評估重新安座。

▏此外，清囤時，無論神明或祖先有相同的四大禁忌如下：

一、家有行喪者，不送神不清囤（不要動香灰，也不要動香爐），必要表達感謝之意，誠心雙手合十不拿香祈稟即可。

二、一定要先洗過手，這是對神明和祖先的基本尊敬。

三、切忌為貪快將香爐捧起直接傾倒香灰，這舉動俗稱「倒爐」，恐導致「家運全倒」，讓家中整年運勢不順。

四、爐內開光後有爐氣爐神，不建議任意更動，動了就需請專業老師擇日重新安爐，安爐時間得避沖犯三煞，輕者時運不濟，重者血光之虞

高宏寓老師還提到，清囤時若公媽爐發爐，習俗上意味著祖先有事情要交代，如果發生，心有罣礙，宜盡速尋找專業老師進行溝通處理。

