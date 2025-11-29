送禮也能理財！這家送股票更有心意 263檔台股可兌換

財經中心／余國棟報導

台股熱不僅帶動全民投資熱潮，更改寫電商送禮樣貌！永豐金證券發布股票禮品卡最新使用調查，發現第四季有電商業者主動將股票禮品卡作為今年雙11促銷新寵禮品，與雙人來回機票、手機、黃金等熱門獎項並列。這是台灣史上頭一次，券商推出「送股票」的創新商品受非金融業者運用，擴大股票禮品卡使用場景。

國內越來越多小型店家、量販店與百貨業販售自家禮品卡，台灣禮券市場需求每年高達400億元。永豐金證券在券商中率先全台，於今年5月推出首創金融商品「股票禮品卡」，因結合「送禮」、「理財」及「輕鬆開戶」三大特色，採用全新銀行信託架構，並建置禮品卡兌換平台以保障個資安全，成功通過金管會沙盒實驗核准。開賣半年，業績超過6,000萬大關，展現市場高度認可。

股票禮品卡讓送出具理財價值的禮物變得更簡單。至「股票禮品卡官網」選擇面額（100元、500元、1,000元、3,000元、6,000元）後，僅需註冊登入並完成付款，即可取得虛擬卡序號，用於折抵豐存股平台上，包括0050在內共263檔熱門台股交割款。今年台灣經濟成長率可能趨近6％的背景下，民眾期盼透過存股參與經濟成長果實，相比傳統禮物，股票禮品卡因更具「會增值」的心意，成為送禮需求的熱門選擇，讓理財成為送禮的一部分。

永豐金證券發布股票禮品卡最新使用調查，發現股票禮品卡做為創新理財禮物，於今年畢業季與情人節獲得良好回響；2025台北國際金融博覽會上，也獲得逾千位參與民眾反饋願意將其納入送禮選項之一。近期更發現今年雙11，出現中大型電商業者將股票禮品卡比擬來回雙人機票，作為全新贈品，反映民眾接受理財成為送禮的一部分。

為擴大開戶場景，打破券商與其他非金融業的客戶界線，讓禮品卡成為更多民眾輕鬆開啟財富累積之門的橋樑，預告12月將推出全新場景推廣方案，屆時禮品卡不再僅限於個人透過LINE轉送，更多民眾將受惠於多元化的禮品卡使用場景，並透過豐存股友善機制降低誤觸冷門股的風險，輕鬆享受永豐金證券專業的數位投資服務。

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

