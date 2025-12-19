送禮新選擇！涼食帖限量涼糕禮盒登場 買6入還能抽大阪雙人機票

買「涼食帖」的涼糕禮盒，就能抽日本大阪雙人來回機票。（涼食帖供圖）

甜點控這下真的要賺爛了！「涼食帖」推出冬季全新3款涼糕口味，不僅口感Q彈、層次豐富，更兼具視覺美感。更令人期待的是，只要購買6條以上禮盒，就能參加大阪雙人來回機票抽獎。

這次推出的3款新品，延續涼食帖超過一甲子的手作工藝，每款都有鮮明特色。

「核桃濃可可」 細緻Q彈中帶有微脆核桃碎，巧克力濃郁帶堅果香氣，甜而不膩。（60元／條，涼食帖供圖）

「核桃濃可可」融合香濃巧克力與核桃碎的醇厚口感，甜而不膩。

「紫薯於你」柔軟滑順、入口即化，紫薯香甜味自然。（50元／條，涼食帖供圖）

「紫薯於你」則將天然紫薯香氣融入柔軟涼糕中，吃得到自然甘甜；「蔓越莓雪蓮子」則以酸甜果香中和滑順口感，酸甜適中，層次豐富。無論自用或送禮，都能給味蕾帶來新鮮體驗。

「蔓越莓雪蓮子」 Q彈涼糕搭配爽口果粒，滋味酸甜、果香交融。（55元／條，涼食帖供圖）

這次只要購買指定6入以上的冬季禮盒，就能抽大阪雙人來回機票，活動從2026年1月1日正式開跑。

購買指定6入以上的冬季禮盒，就能抽日本大阪雙人來回機票。（涼食帖供圖）

除了禮盒，店家還推出「涼菓予茶」系列，把Q彈涼糕與iTQi獲獎名茶結合，推出果茶、奶茶、奶蓋及原茶系列，讓甜點控在品嘗涼糕的同時，也能享受茶香層次。

「涼食帖」忠孝旗艦店除了提供多種口味的涼糕，還結合手搖飲，讓甜點享受更完整。（涼食帖供圖）

Info

涼食帖（忠孝旗艦店）

地址：台北市大安區忠孝東路四段213號

電話：02-8771-8718

營業時間：11：00～21：30，週五、六10：30～22：00。



