行政院長卓榮泰今日至立法院進行施政報告，民進黨立委王世堅贈送望遠鏡與放大鏡，象徵期望卓榮泰施政能「高瞻遠矚、觀察細微」。會中王世堅也針對廢死議題與法務部長鄭銘謙進行激烈質詢，表達對執行死刑進度不滿。此外，王世堅與立法院長韓國瑜之間的「喝水互動」，也讓人聯想到2016年兩人在台北市議會的經典對話，當時王世堅曾說「流氓也可以喝水」，而韓國瑜回應「我不是流氓」。

送禮王！ 王世堅質詢卓揆送「望遠鏡＋放大鏡」。（圖／TVBS）

民進黨立委王世堅今天（31日）在立法院質詢前，特別準備了兩件禮物送給行政院長卓榮泰。王世堅將望遠鏡和放大鏡親自送給卓榮泰。王世堅表示，望遠鏡是希望卓榮泰的施政能夠高瞻遠矚，而放大鏡則是期望施政能夠觀察細微。卓榮泰微笑地接受禮物。

隨後，王世堅開始進行質詢，討論了包括貧窮線、新青安以及廢死等議題。在廢死議題上，王世堅情緒激動地對法務部長鄭銘謙表示完全不諒解，強調執行死刑是法務部的責任，「殺人償命」是千古不變的定律。他正式告知法務部，死刑的一項重大意義就是還被害人公道。王世堅怒轟法務部執行死刑的進度太慢，並指出若按照目前的速度，卓榮泰上任一年半來只執行了一位死刑犯，剩下的36位若照此進度執行，「在場的人都作古了」。鄭銘謙回應，會依照憲判意旨進行審查。

質詢過程中，王世堅喊暫停表示要喝水。立法院長韓國瑜回應：「可以，你不是流氓，可以喝水。」王世堅一邊喝水，一邊回應韓國瑜，「我不是流氓，我要多喝一口。」看著兩人的互動，卓榮泰也拿起桌上的水來喝。

