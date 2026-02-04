送禮 也送出一份「善良的影響力」

二○二六丙午馬年春節將至，買一份好禮，支持一個社區在地照顧服務的未來，讓這個年節的祝福，在溫度的循環中延續；高雄市共有七百六十八個社區發展協會為全國最多，地緣廣闊且族群多元，區域生活及環境型態各有特色，高市府社會局長期培力社區推動長輩照顧、婦女培力及兒少陪伴等福利服務，尤其在培育在地人力運用社區物產發展產業回饋社區方面，更為社區民眾帶來助益；許多社區利用在地物產發展出高品質且具溫度的產業，選購高雄「社區產業商品」作為春節伴手禮，能讓送禮的祝福轉化為支持在地老幼照顧的實際力量，不僅能讓親友品嚐到高品質、天然、無負擔的產品，更能在無形中參與了一場社會公益，讓這份禮物多了一份溫暖的社會責任。

社會局今(四)日說明，該局每年辦理績優社區選拔，獲肯定的績優社區展現不同服務面向特色，其中永安區新港社區發展協會以青年培力出發，促進青年留鄉服務，以青銀共學共伴共照落實在地照顧外並帶動區域共同發展，展現社區互助精神，且結合在地石斑魚養殖產業推出相關海味產品，運用在地「石斑魚故鄉」的優勢，推出精緻的海味加工品（如魚酥、魚肉條），收益回饋於社區青年培力與青銀共學計畫(新港社區特色產品官網https://www.kaoxingang.com.tw)。

旗山區糖廠社區發展協會除長輩照顧外，更成立臺灣夢弱勢兒少社區據點，除落實社福照顧外並結合低碳永續概念，以香蕉全利用發展香蕉系列商品香蕉花檸檬咖啡、蕉桂烏龍茶等，今年更開發香蕉花檸檬風味小饅頭，不論是長輩或是小朋友都適合食用，禮盒設計結合地景手繪，盈餘投入社區弱勢照顧；社區發展相關產業除培育在地青年及婦女就業機會外，更將產業盈餘投入社區弱勢照顧，展現社區自主永續量能(糖廠社區特色產品官網https://www.kaohsiungdiy.com)。(見圖)

年節快到了，民眾若需伴手禮亦可選購社區產業商品，不僅獨具特色且有助促進社區經濟自主，社區所得亦可回饋於老幼照顧等服務；今年的春節，邀請民眾一起走向社區，挖掘社區的好味道與好物，選購高雄「社區產業商品」作為伴手禮，能讓送禮的祝福轉化為支持在地老幼照顧的實際力量。

社會局長期培育社區推動多元福利服務，建立社區「自助、互助」的照顧系統，而社區產業經濟的推動，不僅帶動了在地社區青年、婦女培力，其社區經濟收入盈餘更投入在地長輩、兒少及弱勢家戶等多元福利服務推動，形成一個社區自主良善的循環，也展現高雄社區永續經營的精神。希望更多的青年能返鄉發揮所長及創意，共同發掘社區特色，及社區婦女、耆老等不同族群參與及投入社區服務，加深社區認同及凝聚力，共創社區新生機。