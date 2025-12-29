送給爸媽的新年禮物 台中第48處公托啟用

▲公設民營太平長億托嬰中心，今(29)日歡喜開幕，市長盧秀燕開心表示，這是台中市第48處公托，送給爸媽新年禮物。（圖／市府提供）

[NOWnews今日新聞] 台中Hi8全城開趴，送給爸媽公托48！公設民營太平長億托嬰中心今(29)日歡喜開幕，市長盧秀燕開心表示，這是台中市第48處公托，身為六都唯一女性市長，特別理解育兒家庭的需求，所以市府積極盤點，運用餘裕的公有空間增設公托。太平長億公托位在新建好的長億好宅，方便好宅居民或在地民眾就近托顧幼兒，是送給市民最好的新年禮物。

盧市長表示，增加公托是她上任以來最重要的施政目標之一，身為六都唯一的女性市長，也是唯一親身經歷生養過程的市長，她深刻理解年輕家庭在育兒階段面臨的人力與經濟壓力，特別是在雙薪家庭普遍的情況下，托育資源是否充足，直接影響家長是否能安心工作。因此她上任後，便以增加公托、維持平價、確保品質為主軸，致力打造友善育兒城市。

廣告 廣告

▲公設民營太平長億托嬰中心今(29)日歡喜開幕，市長盧秀燕開心表示，這是台中市第48處公托，送給市民新年禮物。（圖／市府提供）

盧市長說明，台中市共29個行政區，她上任時全市僅有5處公托，嚴重不足；截至今日已增加至48處，其中太平區就設有5處，明年隨著新區公所啟用，將再新增第6處。台中的公托收費也是六都最平價，家長每月只需自付1,500元，減輕育兒家庭負擔。明年市府更推出「愛胎萬計畫」，生育第1名子女、第2名子女持續補助2萬元；從生育第3名子女開始，每多一個孩子加碼1萬元，即生第3胎補助3萬元，生第4胎補助4萬元，以此類推，給新生兒家庭最實際的支持。

盧市長也提到，太平區近年人口突破20萬，國民運動中心、市民大道、公托設施及新行政中心陸續到位，馬卡龍公園更成功轉型為指標性親子場域。她也感謝立委支持、議會通過預算，將最好的建設留在地方。

▲公設民營太平長億托嬰中心今(29)日歡喜開幕，送給爸媽的新年禮物， （圖／市府提供）

社會局長廖靜芝表示，太平長億公托延續「長億好宅」以「埕」為核心設計概念，重現傳統合院的鄰里情感，打造現代化的「好厝邊」。好宅內除設置公托外，並規劃全齡日照中心與社會服務站，提供多元共融的照顧與支持服務，成為市民心中最溫暖、最安心的家園。

社會局說明，太平長億托嬰中心採日間托育，由專業托育人員照顧40名0至2歲幼兒，收托時間為週一至週五上午8時到下午6時，中心將協助家長申請托育費用補助，凡設籍台中市0到2歲的嬰幼兒，其父母或監護人一方設籍於台中市，且符合收托資格者均可報名登記。（台中市政府社會局廣告）

更多 NOWnews 今日新聞 報導

科博館與海生館簽署MOU 跨域合作共創科學新亮點

媽媽餵攜手關愛之家 以實際行動關懷弱勢孩童

李方艾美加入寵物友善行列 毛孩奉為「賓客」入住