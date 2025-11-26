「送給自己的生日禮物」驚豔國際！設計師榮獲 2024 IDA Honorable Mention 設計獎

文 Michelle｜圖片提供 摩登雅舍室內設計

以柔和粉色調喚醒內在少女心，結合法式雕花藝術與隱形收納機能，打造出兼具浪漫與實用的粉紅芭比屋。這座13坪的迷你居所，不僅是女屋主送給自己的60歲生日禮物，更是一場夢想與自信交織的美學實驗。由汪忠錠與王思文設計師共同操刀，以其獨特的情感敘事與高質感工藝，榮獲 2024 IDA Honorable Mention肯定，讓理想生活化為日常儀式感。

粉紅芭比的夢想起點：為自己打造生日禮物

「我工作了一輩子，今年60歲要送自己一個禮物——就是這個芭比屋。」



女屋主笑著說出自己的夢想，也開啟了整個設計團隊的靈感之門。她熱愛粉紅、烘焙與童話風格，摩登雅舍室內設計設計師汪忠錠與王思文決定以「玩」的態度回應這份熱情，將空間化作夢境的延伸。整體以芭比粉為主調，輔以古典雕花、緞帶與蝴蝶結細節，讓浪漫氣質轉化為空間語言。

以芭比粉結合法式雕花與緞帶蝴蝶結細節，呈現浪漫夢幻的女性居家風格。

從狹長格局到開闊視野的法式居所

原本狹長的屋型，經重新規劃後，劃分出實用玄關與獨立儲藏室，解決了小坪數住宅常見的收納不足問題，設計師將原廚具移至牆邊，讓出更大的客廳尺度，使客餐廚動線流暢。玄關鋪設淺粉花磚，與室內地板形成柔和分界，並設計可收放行李與禮服的隱藏櫃體，令屋主前來渡假時能瞬間轉換為放鬆模式。開放式公領域以一字型廚房串連客廳與餐廳，延展視覺尺度，13坪小宅也能展現優雅從容。

玄關鋪粉色花磚與室內地坪分界，隱藏櫃收納行李衣物，轉換回家心情。

設計師調整廚具配置至牆面一側，釋放出更完整的客廳尺度，讓客餐廚之間的動線自然流暢。

法式雕花與手繪藝術的浪漫交織

客廳電視牆以壁爐造型作為視覺中心，線板與雕花呈現完美對稱的法式格調。牆面腰板、玫瑰雕花、粉色水晶吊燈與手繪禮物造型主牆彼此呼應，形成華麗卻不失溫度的視覺端景。這幅由設計師親手繪製的圖騰上，寫著屋主的英文名字，象徵她送給自己的「人生禮物」。

天花採穹頂造型，搭配柔光與間接照明，營造出宮廷般的氣勢與層次感，屋主最愛的玫瑰花、與閃耀水晶被巧妙融入空間，讓每個角落都閃爍著她的個人印記。

法式壁爐電視牆結合雕花與水晶燈，營造華麗而溫柔的浪漫氛圍。

手繪禮物牆寫上屋主名字，象徵獨一無二的人生禮物。。

夢幻公主房，重返童年的粉紅心願

推開儀式感滿點的雙開門，即是屋主的夢想主臥。整室以粉色與白色鋪陳，床頭以高跟鞋圖騰與珍珠壁燈構築浪漫氛圍，屋主笑說：「每天睡在裡面都像夢見芭比的世界。」設計團隊在有限坪數內打造浪漫質感，並訂製化妝台與收納櫃，讓生活機能與夢幻美感兼具，當陽光穿透百葉窗，彷彿現實與電影的界線被柔化，成為屬於她的童話時光。最令人驚豔的是，坪數有限的情況下仍規劃出兩間臥房，確保每個功能區域的完美呈現。

夢幻主臥以高跟鞋圖騰與珍珠壁燈展現絕代風華。

另一間臥房可作客房使用，在坪數有限的情況下令人驚艷。

摩登雅舍室內設計以「好設計、好品質、好朋友」為理念，陪伴屋主一步步完成這個粉紅夢，從玄關、客廳到臥室，每一寸空間都兼具情感與功能，讓屋主假期來渡假時能卸下壓力，享受甜點香氣與粉色氛圍的療癒力量。正如西蒙波娃所言：「每個女人都能勇於追求自己的夢想。」摩登雅舍以空間實踐這句話，讓家成為夢想的延伸，也讓設計成為生活的溫柔光。

摩登雅舍室內設計／汪忠錠、王思文

地址：台北市文山區忠順街二段85巷29號15樓

電話：02-22347886

Email：vivian.intw@msa.hinet.net

網站：http://www.modern888.com/

