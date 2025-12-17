送繪本變政治攻防被「退貨」 童子瑋：市府政治化解讀令人遺憾

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市議長童子瑋最近贈送全市各國小學生聖誕繪本，但市府教育處認為，他有可能被徵召參選市長成為準市長候選人，考量學校教育及行政中立，婉謝童子瑋贈書「退貨」。童子瑋則表示，民意代表、社會團體致贈童書或物資給學校，不分縣市、不分黨派，表達對校園、對孩子的關心行之多年，沒想到市府卻從高度政治化解讀一份單純的善意，作法令人遺憾，社會自有公評，也希望市府公布標準，不分黨派的候選人一體適用、標準一致。

家長說，聖誕節快到了，送聖誕繪本沒什麼問題，卻被教育處擋在門外，認為教育處過度解度，把「行政中立」放大了，以後是不是也要取消議長獎？一本書而已能引起什麼風波，選舉時間也還沒到，希望教育處收回成命。

繼日前獅球嶺砲台周邊步道「提前三天收成」說，市府發言人與童子瑋互有攻防之後，童子瑋最近以繪本推廣大使名義，送全市公私立小學1至6年級學生聖誕繪本，教育處以行政中立「退貨」。

教育處指出，依教育部「教育基本法」及「教育應本中立原則」、「學校不得為特定政治團體從事宣傳或活動。」又依「公務人員行政中立法」公務人員不得為支持或反對特定之政黨、其他政治團體或公職候選人，從事政治活動或行為，包含動用行政資源編印製、散發、張貼文書、圖畫、其他宣傳品或辦理相關活動。為維護教學環境安寧，遵循教育及行政中立原則，市府婉謝議長贈書，教育處也將請各學校能夠遵守教育基本法的中立原則。

近1萬6千多本繪本陸續寄送到全市公私立小學，甚至有的發給學生，卻被要求回收「退貨」。童子瑋辦公室表示，民意代表、社會團體致贈童書或物資予學校，不分縣市、不分黨派，行之多年，本質上並非政治宣傳，而是公職人員表達對教育、孩子的關心。過去無論在基隆或其他縣市，類似的閱讀推廣與物資致贈，都被視為正向的社會互動，而非政治行為。

童子瑋指出，他長期關懷校園，除了童書、繪本之外，從捐贈文具、書包、背包、水壺、雨具，甚至是衛生紙、清潔用品、口罩等日常必需品，都是對每一位學子的關心與愛心，相信這些關心能幫助許多弱勢家庭。沒想到市府卻以高度政治化的角度解讀一份單純的善意，這樣的作法不僅令人遺憾，也無助於營造孩子安心學習、校園單純中立的環境。

市府若認為，只要被視為準參選人，就應全面排除於校園相關活動之外，避免任何形式的接觸，希望市府能公布相關標準，不分黨派的候選人一體適用、標準一致。

家長認為教育處放大「行政中心」過度解讀。(記者盧賢秀攝)

