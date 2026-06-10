送老父最後一程後卻和3親友同斷魂！桃園重大車禍悲慘故事曝

桃園市今（10日）上午發生轎車逆向撞聯結車的重大死傷車禍，女駕駛跟車上載的3位親友同赴黃泉，據了解今天是女駕駛的93歲老父的「喜喪」，出事的當下是離開告別式會場正要去吃平安餐，沒想到發生憾事。

警消獲報後火速趕抵現場，動用破壞器材搶救受困車內的民眾。（圖／翻攝畫面）

從聯結車視角拍過去的行車紀錄器，清楚拍下該名女駕駛開車超越同車道的前車，但卻一路逆向往聯結車方向衝過來，僅2秒的時間根本閃不掉，就此發生憾事，而車上有人手上戴的Apple Watch的自動報案功能啟動，桃園市消防局因此獲報，立刻派永安分隊的38位消防員、5輛消防車跟12輛救護車趕往，抵達後發現狀況相當嚴重，趕緊破壞車身救人。

廣告 廣告

撞擊瞬間。（圖／翻攝新屋生活圈）

整起車禍中60歲女駕駛當場慘死，後座載著的3位親友身受重傷昏迷，最後也都難逃一死，但理應與駕駛受到同樣嚴重衝擊，坐在副駕駛座的60歲女子竟然僅受輕傷大難不死，堪稱奇蹟，另聯結車的35歲男駕駛也受輕傷，只是女駕駛今天上午才把93歲老父的「喜喪」辦完，載著親友們離開會場要去吃平安宴，卻就在中午時分遇死劫，悲慘與老父在黃泉路上相見，令人為之鼻酸。

桃園新屋今（10）日上午發生轎車與大貨車嚴重對撞事故，轎車車體扭曲變形。（圖／翻攝畫面）

更多中天新聞網報導

影/Apple Watch報案！桃園重大車禍釀4死、名單曝

影/新竹氣爆災區最新！挖出「變形燒熔瓦斯軟管」

影/新北翁凌晨遭2車撞飛輾斃 毒駕女遭裁定羈押