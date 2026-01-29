送舊迎新、喜迎馬年南投榮欣志工隊與榮民長輩溫馨圍爐

南投縣榮服處辦理「送舊迎新、喜迎馬年」圍爐活動。(南投榮服處提供)

為迎接即將到來的農曆春節，南投縣榮民服務處共規劃辦理四場次為榮民眷清理環境、除舊佈新暨圍爐賀新春活動。由該處王怡文處長及同仁分別偕榮欣志工夥伴們到南投市、鹿谷鄉、國姓鄉及仁愛鄉等地區，協助高齡榮民長輩們整理家中環境，除舊佈新、貼春聯，並準備美味佳餚陪同圍爐用餐。志工伙伴們服務熱誠的暖意，讓榮民長輩們提前感受年節氣氛、喜迎馬年。

榮服處同仁及榮欣志工們帶著打掃用具，先後來到百歲人瑞陳伯伯、朱伯伯及高齡雙老同住的黃伯伯等榮民家中，紛紛挽起衣袖、戴起口罩及手套，開始協助長輩們清掃家中環境、收拾雜物及垃圾；整理工作告一段落後，便在門楣處貼上由志工親自揮毫的應景春聯。長輩們看著整潔的環境及喜氣洋洋的春聯，不禁展露出喜悅的笑容。

打掃結束，接著就是溫馨的圍爐時刻。本次圍爐由榮欣志工親自料理烹煮食材，將年節應景料理佛跳牆、富貴豬腳、暖胃雞湯及象徵好彩頭的菜頭粿等數道美味菜餚擺上桌，與長輩們共享佳餚，長輩們對榮服處以實際行動關懷及榮欣志工的服務熱情，頻頻表達感謝之意，在榮服處同仁與榮欣志工的陪伴下，提前感受到年節的團圓氛圍。

王處長感性的表示，她預於2月1日調任台中市榮服處。離別前夕，特別偕同接任的李毓錫處長與各級服務幹部、榮欣志工來陪長輩圍爐，並藉此機會將後續關懷服務的工作交接給李處長，相信李處長會秉持「為善最樂」的精神，推動服務照顧工作，也請各位長輩繼續給予支持及鼓勵。此次，藉著辦理圍爐共餐活動，陪長輩們重溫天倫之樂，並拜早年，祝福長輩們在馬年行大運、喜樂安康。