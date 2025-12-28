送舊迎新 藝文跨年 歌舞戲樂 精采盛宴

記者黃朝琴／專題報導

歌舞戲樂陪你送舊迎新，從北到南壓軸跨年各有看點。NSO歲末雙場音樂饗宴，節慶樂音陪你迎新送舊；NTT歲末音樂會，以爵士樂為愛舉杯；維也納愛樂音樂會禮讚新年，衛武營元旦夜戶外衛星直播；灣聲樂團《臺灣的聲音》，中西交響新年祈福；表坊《那一年，我們下凡》，以喜劇形式承載悲劇視角；朱團40週年音樂會，6曲6階段蛻變再出發。

NSO國家交響樂團歲末音樂會12月30、31日國家音樂廳登場，指揮吳曜宇領軍，攜手女高音娜塔莉‧佩尼亞－科馬斯，推出2套不同節目，第一天《華麗歌劇選粹》演出《威尼斯之夜》序曲、奧地利《春之聲》圓舞曲、風趣俏皮《香檳》波爾卡舞曲與輕歌劇選粹，洋溢喜氣洋洋氛圍；第二天《跨年音樂會》，除了經典圓舞曲，也呈現波爾卡舞曲與馬祖卡舞曲，描繪晨報、滴答鐘聲與狩獵場景。雙場歲末饗宴，女高音帶來德沃札克、莫札特的詠嘆調，以及雷哈爾、托羅巴與小約翰‧史特勞斯的輕歌劇，增添華麗溫暖的情感層次。

NTT臺中國家歌劇院《愛在爵士樂》歲末音樂會12月31日登場，小號演奏家魏廣晧攜手鼓王黃瑞豐等20人組成全編制爵士大樂團，特邀紐約爵士樂壇女伶歐柏莉．強森獻藝，其風格扎根於爵士、巴西音樂和當代音樂，有著清晰歌聲、寬廣音域、流暢且多變，擅長擬聲即興演唱，也以經典爵士樂的精準詮釋聞名，讓爵士大樂團帶你感受被愛觸動的瞬間，迎向新年第一個心跳。

2026「維也納愛樂新年音樂會」1月1日連續第18年在衛武營透過衛星進行全球唯一戶外直播，亞尼克．聶澤－賽金出任指揮，演出史特勞斯家族作品，陪全球超過90國歡慶新年；其中膾炙人口的〈藍色多瑙河〉和極具互動性的〈拉德茨基進行曲〉更是每年定番曲目，尤其〈拉德茨基進行曲〉演奏時，全場觀眾拍手段落，為迎接新年增添儀式感。直播前從下午4時起，絲竹空爵士樂團暖場演出，以西方爵士與東方國樂碰撞，帶來嶄新樂音感受，元旦夜相約聆賞天籟之音，用古典樂開啟新的一年。

灣聲樂團2026《臺灣的聲音》新年音樂會1月1日國家音樂廳登場，指揮李哲藝帶領高雄市交響樂團，攜手大提琴家楊文信，以及台北愛樂合唱團，演出臺灣人創作、臺灣為素材曲目，《弦上流雲》以歌仔戲《操琴調》為素材，《港都綺緣》大提琴協奏曲為高雄而創作，長達60分鐘《瘋原祭》，九個樂章、九族吟唱，部落歌聲與交響樂激盪原始磅礡能量。

表演工作坊40週年新作《那一年，我們下凡》1月2至4日北藝中心獻演，賴聲川編導，2名街頭流浪漢（朱德剛、宋少卿飾），透過扮演歷代哲學家，反覆辯證宇宙、歷史與人生。一場車禍成為敘事轉折，他們宣稱自己是被貶下凡的天界演員，卻因天梯消失而滯留人間。企業女總裁「天總」（許瑋甯飾）在事業瀕臨崩解、情感失重之際，與這2名下凡的神，進行理性、信仰與人性的碰撞。梁正群、韋以丞、古辛、梁皓嵐、李芙蓉、陳敬萱、賴伂恩、雷壬鯤等演員，分別扮演人間與天界交錯的關鍵角色，撐起複雜而完整的世界觀。

朱宗慶打擊樂團40週年音樂會《X：面對世界的力量》，1月9至18日國表藝北中南3館巡演，以「X」為主軸，象徵探索未知與突破界限，6首曲目皆為樂團委創，代表6個不同發展階段，從曲目回望40年樂團形塑風格之路，一窺從創團至今，展現永遠再出發的蛻變精神與探索未來世界的自信。

NSO歲末雙場音樂饗宴，2套不同節目，節慶樂音陪你迎新送舊。（國家交響樂團提供）

NSO歲末雙場音樂饗宴，女高音佩尼亞－科馬斯帶來詠嘆調及輕歌劇。（NSO提供）

NTT歲末音樂會，以爵士樂做伙為愛舉杯。（臺中歌劇院提供）

灣聲樂團《臺灣的聲音》，中西交響新年祈福。（灣聲樂團提供）

衛武營元旦夜戶外衛星直播「維也納愛樂音樂會」，用古典樂開啟新的一年。（衛武營提供）

賴聲川編導《那一年，我們下凡》，透過人間與天界交錯的關鍵角色，撐起複雜而完整的世界觀。（表演工作坊提供）

朱團40週年音樂會，6曲代表6階段風格蛻變，突破界限再出發。（朱團提供）