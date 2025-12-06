送舊電鍋被判貪污！律師質疑關鍵人「神隱」：非常奇怪

台北市環保局62歲黃姓清潔隊員，因將回收站內一台殘值僅32.56元、仍可使用的舊電鍋帶回轉送給撿拾資源回收的老婦，被依貪污罪判刑3月、緩刑2年並褫奪公權1年，案件引發社會熱議。對此，律師李怡貞表示，事件延燒多日卻未見受贈阿嬤現身，「實在非常奇怪」。

黃員見舊電鍋尚可使用，出於惜物與同情心轉贈拾荒阿嬤。（示意圖／中天新聞）

律師李怡貞在其粉絲專頁上發文表示，這起「電鍋案」在輿論間延燒多日，但她遲遲沒有評論，是因為從頭到尾都沒有看到阿嬤，這位收受電鍋的拾荒阿嬤。她直言，「以現在媒體挖底這麼厲害的程度，找不到阿嬤，也是非常奇怪。」

廣告 廣告

李怡貞進一步指出，她以經驗邏輯推論，電鍋既然都被拿去贈送，那其他東西會不會也曾被比照辦理？會不會被追究？她強調，「每個案件都不是表面上看到的樣子，只能說這個案子，院、檢、辯每一方都已經各自盡力。」這番說法也成為她遲遲未對此案發表評論的主因。

黃員發現一只仍可使用的舊電鍋，出於惜物與同情心，將其贈予拾荒阿嬤。（圖／中天新聞）

回顧這起案件，62歲黃姓清潔員於去年7月26日在北投焚化爐旁的資源回收轉運站執勤時，發現民眾丟棄的大同電鍋外觀完好，便隨手將電鍋放上車帶回家測試。黃男經測試後確認電鍋功能正常，隔天便將這只殘值32.56的舊電鍋轉贈給住家附近一名不熟識、在社區從事資源回收維生的老婦，心疼對方無熱食可吃。

然而此舉違反清潔隊「不得擅自占有回收物」的規定，黃男今年1月10日向廉政署自首並將電鍋繳回，但仍遭檢方以貪污治罪條例起訴。士林地院合議庭考量黃男的動機良善、並無不法圖利，依法給予四次減刑後，判處有期徒刑三個月，褫奪公權一年，緩刑兩年。但外界多認為判決太重，甚至拿國外案例對比，全案仍可提出上訴。

延伸閱讀

停經後出血恐為子宮內膜癌徵兆！及早發現治癒率達9成

新莊BMW突暴衝擦撞雙載機車 駕駛命危送醫搶救中

小紅書遭封鎖！ 網驚喊：下個會不會是淘寶？