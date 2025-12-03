送舊電鍋變貪污重罪？沈伯洋曝關鍵理由：有立法者總要總統出來解決
政治中心／劉宇鈞報導
台北市環保局一名黃姓清潔員將清運來的舊電鍋贈給拾荒婦遭訴貪汙，多位國民黨立委籲總統賴清德給予特赦。民進黨立委沈伯洋說，看到有立法者喊著要總統出來解決，但這些人可能也是平常在立法院裡，不管比例原則，喊加重刑責喊得最大聲的人。
2024年7月時，台北市環保局黃姓清潔隊員因把一只放在回收車上、殘值僅32元的舊電鍋給一名拾荒婦人，最終遭依涉犯貪污治罪條例起訴。經法院審理，黃姓清潔隊員遭判3月徒刑，緩刑2月，褫奪公權1年。
沈伯洋今（3）日以「為什麼一個舊電鍋，會變成貪污重罪？」為題發文說，最近一位清潔隊員，因為一個價值極低的舊電鍋，被判緩刑。為什麼檢察官不能「不起訴」，甚至「緩起訴」？為什麼法官不能直接判「免刑」？理由很簡單，也很無奈。
沈伯洋指出，因為公務員相關的犯罪，刑責設計得「很重」、「很沒彈性」，這導致以上法律原本設計給微罪的寬典，在這個案子上通通沒辦法用，法官只能努力找減刑依據。
為什麼法律設定的刑責會那麼重？沈伯洋解釋，因為我們的立法者，只要遇到事情，就會直接訂出超高刑責，或者競相喊著「把刑責加重」。只要有人出來講「這個設計很有問題、太僵化」，馬上就會被貼上「幫助罪犯」的標籤，尤其是在社群當道的年代，而不分青紅皂白大喊刑責加重，是很吸引人的。
沈伯洋提到，他在評論前民眾黨主席柯文哲案的時候也曾說過，「我們的圖利罪設計得很爛」，他那時候舉的例子是，警察沒開單，在現行法規下卻可能構成圖利，形成重罪。現在看到有立法者喊著要總統出來解決，但這些人可能也是平常在立法院裡，不管比例原則，喊加重刑責喊得最大聲的人。
沈伯洋強調，能夠解套的大概是用可罰違法性，但是可罰違法性在國家法益很難用，因為國家法益的嚴重程度不是看金額，財產犯罪的才是看金額。
作家謝知橋也轉發沈伯洋的貼文，他說，大喊「亂世用重典除了鞭刑唯一死刑」的人，跟喊「微罪不舉法官應該把情理擺在法前面」的人，是同一群不願意去理解法律的人。
