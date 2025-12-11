台北上海雙城論壇確定將於12月27日至28日在上海舉行，台北市長蔣萬安表示，訪問期間將針對幾項市政議題與上海方交換意見。民進黨議員簡舒培提出建議，認為蔣萬安應該利用此次機會前往上海呼籲小紅書趕快來台灣設立分公司，進行納管並一起打詐。蔣萬安回嗆，民進黨立場矛盾，指出民進黨議員一方面反對台北市政府參加雙城論壇，另一方面又要求他們去上海反映小紅書的事情，是「立場前後矛盾、雙重標準」。

送菠菜！ 藍議員盼李四川選新北「打敗大海盜」。（圖／TVBS）

國民黨議員曾獻瑩認為，論壇從3天2夜縮短為2天1夜是受到政治因素干預。對此，陸委會回應表示，沒有人規定雙城論壇必須舉行幾天，還提到「蔣市長如果想要的話，他也可以像馬英九前總統這樣去個十天十幾天」。

廣告 廣告

此外，今日(11日)國民黨議員鍾小平在議會中送菠菜給台北市副市長李四川，祝福他「能量滿滿」，並期許李四川未來能到新北市有所作為，「吃菠菜後就把大海盜打敗」。

更多 TVBS 報導

蔣萬安難留年輕票？名醫曝高民調卻背「政治原罪」：這些鍋算他的

傅崐萁提修法「陸配參政免放棄國籍」 綠黨團提覆議

TVBS民調／首都之爭！蔣萬安狂勝綠營5對手 對上王世堅差距最小

簡舒培獻策赴雙城論壇「要小紅書配合打詐」 蔣萬安嗆矛盾雙標

