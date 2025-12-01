送蔣萬安救生圈！洪健益狂酸「咕嚕咕嚕市長」：雙城論壇四不一沒有

記者陳思妤／台北報導

洪健益質詢時送蔣萬安救生圈（圖／翻攝畫面）

民進黨台北市議員洪健益日前掛出看板，投給台北市長蔣萬安就是投給鄭麗文。他今（1）日更送出救生圈給蔣萬安，怒轟雙城論壇「四不一沒有」。他痛批，「淺水區很輕鬆可以在上面當咕嚕咕嚕市長，但面對中國的恐嚇，沒有討價還價空間」。

蔣萬安今天到北市議會接受市政總質詢，洪健益質詢時指出，他之前掛看板說投給蔣萬安就是投給鄭麗文，不是要嗆聲或吵架，而是善意提醒，也是警告親中人士。他質問蔣萬安，鄭麗文說「讓台灣人自豪說我是中國人」，認為這是指中華民國還是中華人民共和國？蔣萬安回應，「我是台灣人也是中華民國國民」。

洪健益追問，到雙城論壇敢不敢講是中華民國首都市長？蔣萬安強調，立場堅定，就是遵守憲法、捍衛主權、守護台灣民主自由法治，「我就是中華民國的台北市長」。

洪健益接著拿出救生圈要送蔣萬安，大酸中國統戰無孔不入，但蔣萬安對於深水區問題都選擇沉默，沉默是金但不是處理事情的態度，沉默就是默許。他說，希望蔣萬安不要為了愛惜羽毛，為了保持髮型而不面對政治深水區，要直球對決。洪健益大酸，在台北市漂漂河裡面當咕嚕咕嚕的市長沒有錯，但也希望蔣萬安拿著泳圈在深水區直球對決，時刻提醒自己是台灣首都市長蔣萬安。

洪健益接著批評，雙城論壇「四不一沒有」，不公開、不透明、不划算、不安全、沒有台灣，要求跟前台北市長柯文哲要回100多萬，到現在也都沒做。蔣萬安則反擊，議員講的都不是事實。

洪健益指出，共軍擾台2024年派出軍機5109架次、軍艦2701艘次，其中軍機越過海峽中線3074架次，希望蔣萬安到雙城論壇代表台灣，告訴他們不要再來亂。他說，「淺水區很輕鬆可以在上面當咕嚕咕嚕市長，但面對中國的恐嚇，沒有討價還價空間」，希望不要再逃避深水區問題，他主張不要參加雙城論壇，但看來蔣萬安還是要前往上海。

蔣萬安則說，陸委會對雙城論壇也是肯定跟樂見，聚焦市政議題，而且已經連續15年舉辦，所以還是會持續。他也酸洪健益，中央都樂見其成，也肯定雙城論壇成果，「有意見可以跟民進黨中央反映」。

對此，洪健益大嗆，柯文哲欠100多萬還沒要回來。蔣萬安回應，依程序規定辦理。這讓洪健益不滿說，有要回來嗎？蔣萬安則不斷稱，依規定辦理，一切在合法程序下進行。

