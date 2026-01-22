送蛇迎馬！中和環球百貨防火演練 馬上過好年

新北市消防局第七大隊提供

記者黃秋儒／新北報導

農曆春節期間，大型商場、百貨、賣場等公共場所為民眾消費高峰期，為讓民眾安心採買，安心過年與「喜迎平安馬」，新北市消防局責請所轄各救災救護大隊，針對轄內重要場所(大型賣場)辦理實兵演練；為使業者能「拚經濟 顧安全 提升防災意識」兼備，演練包含檢視自衛消防編組機制與建築物消防設施功能，強化場所人員與消防單位救災合作默契及周邊道路與優化救災車輛動線等務實作業。消防局第七救災救護大隊攜手環球百貨中和店，今（22）日9時辦理春節前火災搶救演練，此次總計動員該場所員工及消防人員100人，各式救災車輛15輛及消防機器人1部參與演練；消防局副局長陳國忠蒞臨指導並由第七救災救護大隊長鄭向晃陪同視導，並希冀藉此演練落實侯市長「安居安全安心」政策，攜手喜迎平安年。

新北市消防局第七大隊提到，本次演練想定環球百貨中和店一樓發生火警，現場業者立即啟動自衛消防編組機制並向119報案，因大型賣場空間廣闊、人潮眾多且動線複雜，演練項目包含:自衛編組滅火疏散演練、防火鐵捲門降下後疏散救援演練、雲梯車高空救援演練、大量傷病患及大隊幕僚應變等共計5項目，透過業者務實應變動作並配合消防人員搶救作業，以疏散人命及侷限火煙為優先。強化初期滅火、避難疏散引導與業者自衛消防編組協同應變等，確保第一時間能有效控災及應變，本次演練也搭配消防機器人部署水線進行滅火作業及運用空拍機進行場所360度環景俯視，提供現場資訊以提升整體應變效率及加強消防人員救災安全。

新北消防局副局長陳國忠強調，春節期間大型商場內部人員出入眾多周邊道路車輛易有壅塞情形，容易降低消防搶救作業時效；藉由實地演練提升百貨業者災害應變能力，同時使消防人員可熟悉商場環境及預擬搶救方案，有效提昇整體搶救效能，確保民眾生命財產安全，「送蛇迎馬 喜納平安年」。