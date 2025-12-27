送謝龍介「槍」挨批！季麟連：老兵送刀劍合理

（圖／TVBS）

國民黨副主席季麟連日前在台南藍營活動中送給參選市長的立委謝龍介一把黑色手槍，引發爭議。季麟連今天（27日）回應表示，身為五十年的老兵，送禮當然送刀和劍。此舉遭到民進黨參選人批評鼓吹暴力，謝龍介則澄清這是象徵「鳴槍起跑」。與此同時，台南市長選戰白熱化，民進黨內初選倒數，參選人林俊憲與陳亭妃各自尋求大咖人物力挺，展開激烈競爭。

國民黨副主席季麟連在解釋送槍一事時表示，送水果的送鳳梨，種菜的送菜頭，而他流著軍人血液，五十年的老兵當然送刀和劍。這番辯解是針對兩天前他在台南藍營軍系活動上送給謝龍介一把黑色手槍的爭議。當時謝龍介臉色似乎有些尷尬，但禮物已送出，盛情難卻。謝龍介後來澄清表示，這是象徵「鳴槍起跑」，請勿再影射，並說拿到BB槍感到震撼。據了解，謝龍介事前並不知道自己會被送槍，而這把槍來自季麟連朋友的工廠。

季麟連認為送槍是稀鬆平常的事，他提到朋友每次有新產品就會提供目錄給他，並邀請有興趣的人到他家參觀，因為「還有很多」。他甚至表示未來選舉可以繼續送槍給藍營參選人，無論是長槍還是短槍都有。這種送槍行為在民進黨參選人林俊憲和陳亭妃看來觀感很差，兩人罕見地有志一同對此提出批評。

在台南市長選戰方面，民進黨內初選民調已進入倒數階段。林俊憲獲得前台南縣長陳唐山的支持，陳唐山稱讚林俊憲「正派又清廉」。據悉，林俊憲的前老闆蘇貞昌為邱議瑩站台效果極佳，下個月4日也將在林俊憲的造勢活動中登場。另一方面，前總統陳水扁已三度公開支持陳亭妃，並表示非常期待台南能夠誕生400年來第一位女市長。在無法打出賴蕭牌的情況下，參選人們轉而尋求其他政壇大咖助陣，希望能夠拉抬選情。

