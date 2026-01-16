「送貨司機」月入5萬她心動 過來人揭暗黑面：壓力大到崩潰





「送貨司機是不是又輕鬆又自由，還能賺不少？」這樣的工作想像，讓不少人心動。近日就有一名女網友在網路論壇Dcard上分享，自己聽朋友描述送貨司機的日常，覺得工作內容似乎不難、薪水又高，讓她開始動念想轉行，卻沒想到引來一票過來人出面勸退。

原PO表示，朋友形容送貨司機上班後，常常可以先滑手機、吃早餐，貨物早就由理貨人員整理好，只要等時間出車即可。朋友還提到，如果不想親自跑，也能交給機車配送，願意加班的話收入更高，月薪約4到5萬元非常輕鬆。雖然原PO本身不會開車，但聽完這番描述後，仍覺得相當心動。

貼文曝光後，許多有實務經驗的網友立刻潑冷水，直言送貨司機遠比想像中辛苦，有人點出最現實的問題就是交通罰單，「如果被警察拖吊，不知道司機會被公司怎麼修理，警察需要業績的時候，例如十二月、一月，非常極端，一直吊一直吊」、「有些公司會幫忙吃罰單，但大部分就叫司機自己吃；保險車損看公司怎麼談，基本上不到一定的數額不會幫出險要自己賠」。

▼不少網友直言送貨司機遠比想像中辛苦。（示意圖／取自Pexels）

除了罰單風險，工時與精神壓力也是關鍵，「等你考慮完下雨天下貨、吃午餐停車問題、因為下貨需要臨停、臨停或是被檢舉違規罰單要自己吃等等，這些鳥事妳都能接受再來說輕鬆，而且開車非常耗精神」、「送貨開車在路上時刻都有危險、行車糾紛、吃罰單、修車費、油錢、搬貨體力活，甚至開長途車耗神」、「司機薪水要高要做那種貨櫃車開長途的，更進階一點的是向銀行貸款買車子，月入20萬不是問題，不過通常一個人是做不來」。

▼除了罰單風險，工時與精神壓力也是關鍵。（示意圖／取自Pixabay）

也有人分享高薪背後的代價，「收入可觀是真的，黑貓或是新竹物流，一個月七八萬比比皆是，壓力大到妳崩潰」、「薪水高沒錯，但也是用肝換的，我知道開連結車的可以10萬以上，也是找不到新人要做」、「等妳試過就知道了，一天12h是基本六日也要跑，因為妳不跑就頂多4~5萬」。

（封面示意圖／取自Pexels）

