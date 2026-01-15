送貨司機「輕鬆又高薪」？傳月薪破5、6萬 網搖頭：壓力大到你崩潰

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

送貨司機真的「輕鬆又薪水高」嗎？近日有網友在 Dcard 發文分享，身邊從事送貨司機的朋友表示，上班時間彈性、出車前能滑手機吃早餐，貨物由理貨人員處理，月薪甚至可輕鬆突破5、6萬元，令原PO羨慕直呼「是不是該去考駕照了」，貼文曝光後掀起熱烈討論。

送貨司機真的「輕鬆又薪水高」嗎？（示意圖／Unsplash）

原PO在Dcard發文分享，自己聽到多名從事送貨司機工作的朋友描述，上班打卡後常有空檔能滑手機、吃早餐，貨物多由理貨人員協助堆疊，若整理不理想還能直接反映，等到出車時間再上路，不想配送的件數甚至能交由機車人員處理，若遇到配送較慢的狀況，還有機會申請加班費，直言「一個月輕輕鬆鬆就有4、5、6萬元」。

廣告 廣告

對此，不少網友紛紛在留言區表示「超累的吧？雖然薪資好像這倒是蠻高的，但是工作時間也是蠻長的」、「送貨開車在路上時刻都有危險」、「行車糾紛、吃罰單、修車費、油錢、搬貨體力活，甚至開長途車耗神...」、「貨物有重有輕，吃體力，如果體力不好或姿勢錯誤就容易受傷或撐不下去」。

更有網友透露，薪資根本沒有想像中高，「司機薪水要高要做那種貨櫃車開長途的，更進階一點的是向銀行貸款買車子，然後自己接案子，月入20萬不是問題，不過這種的通常一個人是做不來」、「黑貓或是新竹物流 一個月七八萬比比皆是，壓力大到你崩潰」。



更多FTNN新聞網報導

結婚被要小聘26萬！ 他月薪4萬嘆「半年薪水不見」 網酸：還是別結吧

沒工作就滑手機！00後新人職場態度惹怒前輩 網友一面倒反擊

不看薪水什麼工作最舒服？他列出夢幻條件 網曝：這1類直接全中

