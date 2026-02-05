送貨員提慶生氣球進電梯瞬間爆炸 驚悚畫面曝！3人遭烈火燒

送貨員帶著一袋氫氣氣球搭電梯瞬間爆炸，造成2人燒燙傷。（圖／翻攝自X／pulse_pune）

印度孟買近日發生一起嚇人電梯火警事件，有一名男送貨員到一棟住宅大樓，他帶著10多顆氫氣氣球搭電梯，竟突然爆炸，狹小空間瞬間被烈火吞噬，外送員和另外2人一度受困，其中2人更受到燒燙傷；所幸3人及時逃生，才未釀成悲劇。事發當下全程被監視器拍下，被分享到社群後引發熱議。

根據外媒《今日印度》報導，事發地點位於孟買戈雷岡西區的安莫爾塔樓，該大樓正對一間加油站。從流出的畫面可見，一名21歲女子希瑪尼（Himani Tapriya）拖著行李箱率先進入電梯，隨後一名32歲送貨員拉朱（Raju Kumar Mahato）提著裝滿慶生用氣球的塑膠袋進入，後方有另一名年輕男子背著背包同行。

廣告 廣告

豈料，電梯門關閉後不久，希瑪尼轉身查看鏡子時，拉朱帶進電梯的氣球突然接連爆裂，電梯內狹小空間瞬間竄出熊熊火焰，場面相當驚險。當電梯門一打開，3人迅速衝出電梯，避免困在電梯內繼續遭烈火灼燒。

事後經社區管理單位與警方確認，拉朱送貨的氣球內填充物正是高度易燃的氫氣，疑似在密閉空間中因靜電或火花引燃。業界人士指出，氫氣氣球常見於裝飾或路邊販售，但在電梯等密閉場所運送，存在極高風險。據悉，拉朱的雇主因未向送貨員提供安全須知，被依過失罪立案調查。

當地政府與社區管理單位呼籲，住戶與民眾應提高警覺，嚴格禁止在住宅大樓內搬運易燃或危險物品，以免釀成憾事。此次事件雖僅造成輕傷，卻突顯住宅安全管理的漏洞，也提醒民眾，小小疏忽，恐引發難以挽回的後果。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

姓名有「驫」卻沒優惠？ 六福莊致歉：含三隻馬即可免費住黃金套房

心疼老婆生3胎 尪主動結紮「妻又懷4寶」他傻眼了！醫院揭原因

一部劇換一條命！ 北韓高中生偷看《魷魚遊戲》被當眾處決