▲送走煞氣安民心，彰化伸港、福興將舉行送肉粽科儀。（圖／AI生成示意圖）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化縣海線地區近日接連舉行傳統「送肉粽」科儀，伸港鄉將於12月24日耶誕夜晚間進行送煞儀式，福興鄉麥厝村也預計27日晚間舉辦，且原規劃橫跨多村，經考量居民感受後已大幅縮減路程，以降低對民眾生活的影響，民俗專家呼籲民眾避開儀式路線、以平常心看待，無須過度驚慌。

彰化縣伸港鄉12月24日耶誕夜晚間7時至10時，將進行送煞儀式，路線自溪底路轉濱海路，經西北營頭後，沿西濱橋下直行，分別由西營頭、西南營頭出海。除伸港鄉外，福興鄉麥厝村也預計於12月27日晚間9時舉辦一場送肉粽科儀，原規劃橫跨多村，經考量居民感受後已大幅縮減路程，以降低對民眾生活的影響。

民俗專家指出，「送肉粽」是彰化沿海流傳數百年的傳統科儀，主要用意在於化解上吊不幸事件所留下的煞氣，透過將上吊繩索等物送往海邊化解煞氣，以安定人心、祈求地方平安；儀式進行期間，建議沿線住家緊閉門窗，在家中靜候，避免外出，門口可懸掛掃把反立門頭等簡單避邪物；行經道路若遇儀式隊伍，請禮貌迴避、轉向或繞道行駛，以平常心看待，無須過度驚慌。

※珍惜生命，再給自己一次機會。求助，才是最好的路。安心專線：1925、生命線：1995、張老師專線：1980

※民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。