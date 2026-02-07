送車當年終獎被嫌寒酸！孟子義年終獎遭質疑誠意不足 被嗆不如別送

記者林宜君／台北報導

孟子義因送出一輛汽車作為年終獎，引來讚美與質疑並存的聲浪。（圖／翻攝自微博）

年終將至，娛樂圈老闆如何犒賞團隊再度成為話題焦點。中國女星孟子義因送出一輛汽車作為年終獎，引來讚美與質疑並存的聲浪，意外掀起「大不大氣」的網路論戰。隨著年終獎季節到來，不少藝人老闆陸續公開犒賞旗下工作人員的方式。近日，孟子義為感謝團隊一年來的付出，送出一輛市價約人民幣7萬元、折合約新台幣30萬元左右的汽車作為年終獎，消息曝光後迅速引發熱議。

據了解，孟子義選擇的是五菱繽果S車型。她不僅親自前往4S店取車，還實地檢查後車廂空間、試乘體驗，並依員工喜好選定「海鹽藍」車色。該車款以車身小巧、操作便利、對寵物友善等特點受到關注，也被不少網友評為「精準符合女性員工日常需求」，因此有人稱讚她是「內娛神仙老闆」。

有網友認為，以孟子義目前在演藝圈的咖位，送出這個價位的車「不夠大氣」、「不如別送」。（圖／翻攝自微博）

有網友認為，以孟子義目前在演藝圈的咖位，送出這個價位的車「不夠大氣」、「不如別送」，直言「還不如直接給現金實在」。也有人拿其他藝人作比較，指出白鹿曾送助理價值約人民幣30萬元的汽車，章若楠則送出六位數價格的手機，認為孟子義出手相對保守。

此外，還有部分網友質疑，五菱為孟子義的代言品牌之一，贈車是否屬於「代言人義務與員工福利的結合」。對此，粉絲則反駁，認為孟子義從車型選擇到顏色細節都以員工需求為出發點，已展現足夠誠意。事實上，娛樂圈中也不乏被封為「好老闆」的代表人物。像黃曉明多年來經營個人工作室，除在節慶時發放高額紅包、贈送 iPhone 等實用重禮，甚至承諾照顧長期追隨的司機與員工退休生活，對待團隊如同家人，長期獲得圈內外好評。

