送過期8年米扯爆！詹江村氣炸罕見挺黃瓊慧

[NOWnews今日新聞] 桃園近日傳出低收入戶收到「過期8年」白米，引發居民譁然！國民黨桃園市議員詹江村火力全開，罕見與民進黨議員黃瓊慧站在同一陣線，怒批區公所處理草率，質疑「區長憑什麼替廠商背書？」要求公開查證過程。

詹江村指出，白米屬於民眾入口食品，卻傳出有效期限標示異常，若真是過期食品流入弱勢家庭，後果不堪設想。他質疑區長僅以「標示錯誤」輕描淡寫帶過，卻未說明查證過程與依據，「這是吃的東西，怎麼可以這麼隨便？」他還提到，過去曾發生廠商將過期食品以做善事名義捐贈，不僅減少公司損失，年底還能抵稅，質疑此次是否也有類似情況，呼籲相關單位務必說清楚、講明白。

向來立場對立的詹江村與民進黨籍議員黃瓊慧，這次卻難得同聲質疑公部門作為。詹江村直言：「這次我站在黃瓊慧這邊。」不管藍綠都砲火猛烈。對此，桃園區公所回應，經查為標示錯誤，白米本身未過期，並強調已向廠商確認來源與效期。地方民代則要求公開完整查核流程與證明文件，以釐清責任、重建民眾信任。

