送金鐘獎座給S媽「補上她的心」！小S曬全家合照喊：我會繼續前進

藝人小S今年10月時出席第60屆金鐘獎，並奪下「綜藝節目主持人獎」，當時她曾表示要把獎座獻給媽媽，今（10）日她也在社群上公開了媽媽收到獎座的反應以及全家人的合照，逼哭許多粉絲。

小S當時表示，要把獎座獻給媽媽，「我要獻給我媽！因為我媽說他心裡有個很大的洞，如果我今天得獎的話，她的洞或許會被填滿一點，把這個獎跟珊珊照片放在一起，我相信你的洞很快就會被填起來。」

小S奪獎時，曾表示要把獎座送給媽媽。圖／三立電視畫面提供

廣告 廣告

小S晚間在社群分享媽媽收到獎座的反應，只見S媽打開裝有獎座的盒子時還相當開心，隨後情緒瞬間潰堤，哽咽表示「補上我的心，謝謝寶貝。」影片當中，其實還能看到大S的照片就在家中，展露著笑容看著媽媽，彷彿正陪著媽媽一起見證。

S媽收到獎座後相當感動。圖／翻攝自小S@IG

此外，小S還分享一張家人的合照，表示「我會繼續前進，讓我媽以後笑著以我姊和我為榮！愛妳 mom forever」，感動許多粉絲，紛紛留言一起祝福，「媽媽的笑容看了好感動」、「看到徐媽媽的笑容我真的眼淚用噴的出來」、「徐媽媽笑得很燦爛，好開心，好感動」

責任編輯／陳俊宇

更多台視新聞網報導

首個沒有大S的跨年...小S獻聲台北101煙火 1句話戳淚崩「一度喊卡」

台北101跨年6分鐘煙火細節出爐！ 「玩具總動員」光雕秀提早登場

昨與Lulu甜蜜登記！陳漢典談閃兵風波 自曝因「扁平足」免役